Таку заяву Антоніу Гутерреш зробив на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, присвяченому прийдешньому Саміту майбутнього. Генсек пообіцяв підготувати аналітичну записку, присвячену баченню "ООН 2.0".

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Оновлення ООН

Антоніу Гутерреш зазначив, що викладе пропозиції в області цифрових технологій, інновацій, прогнозування і поведінкових наук, націлені на більш ефективну підтримку держав-членів ООН в найближчі роки. За його словами, Організації недостатньо правильного порядку денного, адже потрібні нові знання, досвід, програми та стратегії, а колективні механізми рішень не можуть впоратися із масштабом викликів.

Нинішні форми багатостороннього управління, розроблені в минулу епоху, явно не відповідають сьогоднішньому складному, взаємопов'язаному, швидко мінливому і небезпечному світу,

– заявив Гутерреш.

Росія – проблема ООН

ООН на меті має підтримку миру та міжнародної безпеки, однак все більше організація демонструє свою нездатність у боротьбі з новими викликами. Піком цієї ситуації стала повномасштабна війна Росії з Україною.

Радбез ООН мав би ухвалювати та втілювати ключові безпекові рішення, натомість не може цього зробити, адже Росія є серед постійних членів цього органу і має право вето.

Україна вже оскаржила питання законності членства Росії в ООН та в Радбезі організації. Причина полягає в тому, що відповідно до Статуту ООН постійними членами Радбезу є 5 країн – США, Велика Британія, Франція, Китай та СРСР. Однак у 1991 році Росія проголосила себе наступницею червоної імперії та перебрала на себе усі їх привілеї навіть без формальної процедури переступу в ООН. Зараз Українські дипломати працюють над тим, аби позбавити Росію права вето та місця в Радбезі ООН.