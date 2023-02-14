Такое заявление Антониу Гутерриш сделал на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном грядущему саммиту будущего. Генсек пообещал подготовить аналитическую записку, посвященную видению "ООН 2.0".

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Обновление ООН

Антониу Гутерриш отметил, что выложит предложения в области цифровых технологий, инноваций, прогнозирования и поведенческих наук, нацеленные на более эффективную поддержку государств-членов ООН в ближайшие годы. По его словам, Организации недостаточно правильной повестки дня, ведь нужны новые знания, опыт, программы и стратегии, а коллективные механизмы решений не справляются с масштабом вызовов.

Нынешние формы многостороннего управления, разработанные в прошлую эпоху, явно не соответствуют сегодняшнему сложному, взаимосвязанному, быстро меняющемуся и опасному миру,

– заявил Гутерриш.

Россия – проблема ООН

Целью ООН является поддержание мира и международной безопасности, однако все больше организация демонстрирует свою неспособность в борьбе с новыми вызовами. Пиком этой ситуации стала полномасштабная война России с Украиной.

Совбез ООН должен принимать и воплощать ключевые решения безопасности, но не может этого сделать, ведь Россия является среди постоянных членов этого органа и имеет право вето.

Украина уже обжаловала вопросы законности членства России в ООН и в Совбезе организации. Причина в том, что в соответствии с Уставом ООН постоянными членами Совбеза являются 5 стран – США, Великобритания, Франция, Китай и СССР. Однако в 1991 году Россия провозгласила себя преемницей красной империи и взяла на себя все их привилегии даже без формальной процедуры преступления в ООН. Сейчас украинские дипломаты работают над тем, чтобы лишить Россию права вето и места в Совбезе ООН.