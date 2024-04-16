Від тортів до вапняку: підприємиця з Києва планує створити кар'єр в районі заповідника

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Власна квартира – це не найгірше місце для ведення бізнесу, скажімо, якщо ти випікаєш торти. Однак, коли ти реєструєш фірму, що буде видобувати корисні копалини, у власному помешканні за сотні кілометрів від кар'єру, – виникають логічні питання.

Особливо, коли весь твій досвід у підприємництві – кондитерська справа і декілька контрактів з молдовським депутатом. Особливо, коли кар'єр, на який ти націлився, в районі історичного заповідника і місцева громада не розуміє, як держава взагалі дозволила видобуток.

Ця історія про київську бізнеследі, що вирішила "перекваліфікуватися" на видобувну галузь, перетворивши на кар'єр ділянку в районі історичного заповідника в селі Буша Вінницької області. 24 Канал вирішив розібратися, що взагалі відбувається і як це стало можливим.

Аукціон оголосили – людей не спитали

Розпочалося все з Державної служби геології та надр, яка виставила на аукціон спеціальний дозвіл на користування надрами Бушанського родовища. Переможця оголосили 26 березня 2024 року, заповідний дозвіл відправився зрештою фірмі "Сі-Еволюшн".

2,7 мільйона гривень. Саме таку ціну компанія "Сі-Еволюшн" гарантувала заплатити за оренду кар'єру на 20 років та видобуток таких корисних копалин:

вапняк фосфатовмісний;

вапняк малофосфатний;

трепел;

кремниста крейда.

Загальна площа родовища – 13,1 гектара. У державних повідомленнях можна прочитати, що розташоване воно у Могилів-Подільському районі за кілометр на північний захід від села Буша. Поруч геологічний заказник "Гайдамацький Яр" та річки Мурафа і Бушанка.



Бушанське родовище на карті / ТСБ "ГАЛКОНТРАКТ"

Місцеві жителі від моменту оголошення переможця не втомлюються кричати в усі щілини, що насправді кар'єр розташований надзвичайно близько до житлових будинків, йдеться, за їхніми словами, не про кілометр, а 300 метрів. Крім того, поруч – чимало пам'яток історико-культурного призначення та джерело питної води.

З кожним роком збільшується кількість відвідувачів заповідника "Буша". Торік у нас побувало 27 тисяч людей. Розробка даного родовища призведе до зменшення кількості відвідувачів та знищить працю кількох поколінь, які розвивали туризм регіону,

– заявила Ірина Захарчук, директорка Державного історико-культурного заповідника "Буша", під час спілкування з журналістами.



Історичний заповідник у селі Буша / SPADOK.ORG.UA

Місцеві жителі неодноразово збиралися на демонстрації, писали відповідні листи до влади, аби показати своє невдоволення через ситуацію. Люди остерігаються, окрім труднощів з туризмом, ряду екологічних проблем, що можуть виникнути внаслідок розробки кар'єру. Зокрема, забруднення джерела та повітря.

Це родовище на горі, і всі села навколо нього буквально в підніжжі цього пагорба. Якщо буде вітер, то цей фосфатний вапняк буде розлітатися по всьому селу,

– сказала Ірина Захарчук.

Держгеонадра відстоюють законність

Журналісти 24 Каналу звернулись до Державної служби геології та надр України з проханням прояснити ситуацію. У відомстві відповіли, що справді виставили на аукціон спеціальний дозвіл щодо користування надрами в районі села Буша, однак ініціювали торги – не вони самі, а ФОП Коркішко Віктор Михайлович, який подав відповідні документи.

У Держгеонадрах, крім того, визнали, що родовище Бушанське межує з геологічною пам'яткою загальнодержавного значення – "Урочище Гайдамацький яр". Проте наголосили: наразі землі, на яких можлива розробка кар'єру, за документами призначені для ведення лісового господарства, а саме родовище повністю розташоване на землях сільськогосподарського призначення. Власне, "для сінокосіння та випасу худоби".

Таке сусідство родовища з геологічною пам'яткою природи не завдасть негативного впливу на наявні охоронні об'єкти та буде враховано при приведенні оцінки впливу на довкілля,

– йдеться в листі.

Не проігнорували в держустанові й острах людей щодо екологічної небезпеки, яку можете нести розробка родовища. Там констатували, що відповідні органи проведуть "оцінку впливу видобутку корисних копалин на довкілля". Однак статися це має уже після викупу фірмою "Сі-Евлюшн" спеціального дозволу на користування надрами.

Сумнівна фірма та молдавський слід

Заснували фірму "Сі-Еволюшн", яка тепер має право на розробку кар'єру, за місяць до аукціону – 19 лютого 2024 року. Щонайголовніше, у житловій київській багатоповерхівці в Оболонському районі. Власниця та директорка компанії – Гибелинда Наталія Іванівна.



Керівниця фірми "Сі-Еволюшн" Наталія Гибелинда / Фото зі соцмреж

Як зрозуміло з інформації у соціальних мережах та з офіційних реєстрів, досвід у веденні бізнесу у пані Наталії – невеликий. У інстаграмі вказано, що вона випікає торти на замовлення у Києві, а на платформі YouControl можна побачити, що підприємиця зареєструвала ФОПа у квітні 2023 року за тією ж адресою, що й згодом компанію "Сі-Еволюшн".



Гибелинда і кондитерський бізнес / Скриншот 24 Каналу

Спершу ми зв'язувалися з Наталією, аби дізнатися, чи продовжує вона кондитерську справу. Жінка зазначила, що торти наразі не пече.

Не займаюсь зараз цим,

– відповіла бізнеследі з ноткою суму.

Потім ми припустили, що, можливо, про бізнес у галузі надр вона говоритиме з більшим натхненням. У розмові з журналістами іншого видання на початку квітня пані Наталія констатувала, що нібито активно відбувається процес сплачування коштів та підписання відповідних документів.

Однак станом на 15 квітня відповідні угоди не були підписані. Наводимо уривок з діалогу нашого спілкування з Наталією Гибелиндою.

Журналіст: "… Досі ще не підписані договори. Можете розповісти, на якому етапі цей процес?"

"… Досі ще не підписані договори. Можете розповісти, на якому етапі цей процес?" Наталія Гибелинда: "На жаль, ні".

"На жаль, ні". Ж: "Можна було б запитати, чому?"

"Можна було б запитати, чому?" Н: "Оскільки ще невідомо, що буде далі".

"Оскільки ще невідомо, що буде далі". Ж: "А можна було б з вами поспілкуватися, якщо не зараз, то іншим разом?"

"А можна було б з вами поспілкуватися, якщо не зараз, то іншим разом?" Н: "На жаль, поки ні"

"На жаль, поки ні" Ж: "Ми робимо матеріал, хочемо, аби люди знали, що відбувається, як ви працюєте".

"Ми робимо матеріал, хочемо, аби люди знали, що відбувається, як ви працюєте". *мовчання*

Ж: "Це велика територія, 13 гектарів…"

"Це велика територія, 13 гектарів…" Н: "Я розумію".

Питання про походження 2,7 мільйона гривень, які "Сі-Еволюшн" має заплатити державі, ми не встигли поставити. Також ми не отримали відповіді на запитання, стосовно співпраці Наталії Гибелинди як фізичної особи – підприємиці з молдовською компанією TELIUS-C.C.C. S.R.L.

Основний КВЕД ФОП – "Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту". За даними платформи ImportGenius, ФОП Гибелинда Наталія Іванівна 3 серпня 2023 року поставила фірмі, зареєстрованій у Молдові, такі товари:

обладнання для просіювання, подрібнення мінеральних копалин чи ґрунту;

двигуни та генератори;

машини для підіймання, переміщування чи розвантажування (тобто ескалатори, конвеєри).



Гибелинда експортувала в Молдову обладнання / ImportGenius / Скриншот 24 Каналу

"Я не коментую… Без коментарів", – сказала пані Наталія, коли ми її запитали, чи буде фірма TELIUS-C.C.C. S.R.L. залучена до робіт на родовищі Бушанському. Належить вона Сергію Кисельову, великому молдовському бізнесмену, що був депутатом парламенту Молдови, а також володіє мережею розважальних закладів та футбольним клубом "Олімп".

Що чекає на Бушанське родовище

Станом на 15 квітня договір між "Сі-Еволюшн" та державою не підписаний. Директорка компанії не знає, що буде далі, люди обурюються та просять локальних чиновників не допустити розробку кар'єру. До речі, місцева влада прямо висловлює підтримку мешканцям.

Начальник відділу туризму та культури Ямпільської міської ради Віктор Замишляєв говорив, що це питання стоїть на порядку денному для влади територіальної громади, додаючи, що документів до них офіційних не надходило. А без згоди місцевих органів, які мають передати ділянку з комунальної власності та змінити її цільове призначення, розробка родовища неможлива.

залишається сподіватися лише на справедливість та те, що місцевим жителям, які є господарями Бушанського краю, вдасться відстояти свою позицію. Тим паче у них є для цього всі інструменти в руках.