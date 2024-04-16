От тортов до известняка: бизнес-леди из Киева планирует создать карьер в районе заповедника

Собственная квартира – это не худшее место для ведения бизнеса, скажем, если ты выпекаешь торты. Однако, когда ты регистрируешь фирму, которая будет добывать полезные ископаемые, в собственном доме за сотни километров от карьера, – возникают логические вопросы.

Особенно, когда весь твой опыт в предпринимательстве – кондитерское дело и несколько контрактов с молдавским депутатом. Особенно, когда карьер, на который ты нацелился, в районе исторического заповедника и местная община не понимает, как государство вообще позволило добычу.

Эта история о киевской бизнес-леди, которая решила "переквалифицироваться" на добывающую отрасль, превратив в карьер участок в районе исторического заповедника в селе Буша Винницкой области. 24 Канал решил разобраться, что вообще происходит и как это стало возможным.

Аукцион объявили – людей не спросили

Началось все с Государственной службы геологии и недр, которая выставила на аукцион специальное разрешение на пользование недрами Бушанского месторождения. Победителя объявили 26 марта 2024 года, заповедное разрешение отправилось в конце концов фирме "Си-Эволюшн".

2,7 миллиона гривен. Именно такую цену компания "Си-Эволюшн" гарантировала заплатить за аренду карьера на 20 лет и добычу таких полезных ископаемых:

известняк фосфатосодержащий;

известняк малофосфатный;

трепел;

кремнистый мел.

Общая площадь месторождения – 13,1 гектара. В государственных сообщениях можно прочитать, что расположено оно в Могилев-Подольском районе в километре к северо-западу от села Буша. Рядом геологический заказник "Гайдамацкий Яр" и реки Мурафа и Бушанка.



Бушанское месторождение на карте / ТСБ "ГАЛКОНТРАКТ"

Местные жители с момента объявления победителя не устают кричать во все щели, что на самом деле карьер расположен чрезвычайно близко к жилым домам, речь идет, по их словам, не о километре, а 300 метрах. Кроме того, рядом – немало памятников историко-культурного назначения и источник питьевой воды.

С каждым годом увеличивается количество посетителей заповедника "Буша". В прошлом году у нас побывало 27 тысяч человек. Разработка данного месторождения приведет к уменьшению количества посетителей и уничтожит труд нескольких поколений, которые развивали туризм региона,

– заявила Ирина Захарчук, директор Государственного историко-культурного заповедника "Буша", во время общения с журналистами.



Исторический заповедник в селе Буша / SPADOK.ORG.UA

Местные жители неоднократно собирались на демонстрации, писали соответствующие письма к власти, чтобы показать свое недовольство из-за ситуации. Люди опасаются, кроме трудностей с туризмом, ряда экологических проблем, которые могут возникнуть в результате разработки карьера. В частности, загрязнения источника и воздуха.

Это месторождение на горе, и все села вокруг него буквально у подножия этого холма. Если будет ветер, то этот фосфатный известняк будет разлетаться по всему селу,

– сказала Ирина Захарчук.

Госгеонедра отстаивают законность

Журналисты 24 Канала обратились в Государственную службу геологии и недр Украины с просьбой прояснить ситуацию. В ведомстве ответили, что действительно выставили на аукцион специальное разрешение на пользование недрами в районе села Буша, однако инициировали торги – не они сами, а ФЛП Коркишко Виктор Михайлович, который подал соответствующие документы.

В Госгеонедрах, кроме того, признали, что месторождение Бушанское граничит с геологическим памятником общегосударственного значения – "Урочище Гайдамацкий яр". Однако отметили: пока земли, на которых возможна разработка карьера, по документам предназначены для ведения лесного хозяйства, а само месторождение полностью расположено на землях сельскохозяйственного назначения. Собственно, "для сенокошения и выпаса скота".

Такое соседство месторождения с геологическим памятником природы не нанесет негативного влияния на имеющиеся охранные объекты и будет учтено при приведении оценки воздействия на окружающую среду,

– говорится в письме.

Не проигнорировали в госучреждении и страх людей относительно экологической опасности, которую может нести разработка месторождения. Там констатировали, что соответствующие органы проведут "оценку влияния добычи полезных ископаемых на окружающую среду". Однако произойти это должно уже после выкупа фирмой "Си-Эвлюшн" специального разрешения на пользование недрами.

Сомнительная фирма и молдавский след

Основали фирму "Си-Эволюшн", которая теперь имеет право на разработку карьера, за месяц до аукциона – 19 февраля 2024 года. Самое главное, в жилой киевской многоэтажке в Оболонском районе. Владелица и директор компании – Гибелинда Наталья Ивановна.



Руководитель фирмы "Си-Эволюшн" Наталья Гибелинда / Фото из соцсетей

Как понятно из информации в социальных сетях и из официальных реестров, опыт в ведении бизнеса у Натальи – небольшой. В инстаграме указано, что она выпекает торты на заказ в Киеве, а на платформе YouControl можно увидеть, что предпринимательница зарегистрировала ФЛП в апреле 2023 года по тому же адресу, что и впоследствии компанию "Си-Эволюшн".



Гибелинда и кондитерский бизнес / Скриншот 24 Канала

Сначала мы связывались с Натальей, чтобы узнать, продолжает ли она кондитерское дело. Женщина отметила, что торты пока не печет.

Не занимаюсь сейчас этим,

– ответила бизнес-леди с ноткой печали.

Затем мы предположили, что, возможно, о бизнесе в области недр она будет говорить с большим вдохновением. В разговоре с журналистами другого издания в начале апреля госпожа Наталья констатировала, что якобы активно происходит процесс уплаты средств и подписания соответствующих документов.

Однако по состоянию на 15 апреля соответствующие соглашения не были подписаны. Приводим отрывок из диалога нашего общения с Натальей Гибелиндой.

Журналист: "… До сих пор еще не подписаны договоры. Можете рассказать, на каком этапе этот процесс?"

"… До сих пор еще не подписаны договоры. Можете рассказать, на каком этапе этот процесс?" Наталья Гибелинда: "К сожалению, нет".

"К сожалению, нет". Ж: "Можно было бы спросить, почему?"

"Можно было бы спросить, почему?" Н: "Поскольку еще неизвестно, что будет дальше".

"Поскольку еще неизвестно, что будет дальше". Ж: "А можно было бы с вами пообщаться, если не сейчас, то в другой раз?"

"А можно было бы с вами пообщаться, если не сейчас, то в другой раз?" Н: "К сожалению, пока нет"

"К сожалению, пока нет" Ж: "Мы делаем материал, хотим, чтобы люди знали, что происходит, как вы работаете".

"Мы делаем материал, хотим, чтобы люди знали, что происходит, как вы работаете". *молчание*

Ж: "Это большая территория, 13 гектаров..."

"Это большая территория, 13 гектаров..." Н: "Я понимаю".

Вопрос о происхождении 2,7 миллиона гривен, которые "Си-Эволюшн" должен заплатить государству, мы не успели задать. Также мы не получили ответа на вопрос, о сотрудничестве Натальи Гибелинды как физического лица – предпринимателя с молдавской компанией TELIUS-C.C.C. S.R.L.

Основной КВЭД ФЛП – "Другая вспомогательная деятельность в сфере транспорта". По данным платформы ImportGenius, ФЛП Гибелинда Наталья Ивановна 3 августа 2023 года поставила фирме, зарегистрированной в Молдове, такие товары:

оборудование для просеивания, измельчения минеральных ископаемых или почвы;

двигатели и генераторы;

машины для подъема, перемещения или разгрузки (то есть эскалаторы, конвейеры).



Гибелинда экспортировала в Молдову оборудование / ImportGenius / Скриншот 24 Канала

"Я не комментирую... Без комментариев", – сказала Наталья, когда мы ее спросили, будет ли фирма TELIUS-C.C.C. S.R.L. привлечена к работам на месторождении Бушанском. Принадлежит она Сергею Киселеву, крупному молдавскому бизнесмену, который был депутатом парламента Молдовы, а также владеет сетью развлекательных заведений и футбольным клубом "Олимп".

Что ждет Бушанское месторождение

По состоянию на 15 апреля договор между "Си-Эволюшн" и государством не подписан. Директор компании не знает, что будет дальше, люди возмущаются и просят локальных чиновников не допустить разработку карьера. Кстати, местная власть прямо выражает поддержку жителям.

Начальник отдела туризма и культуры Ямпольского городского совета Виктор Замышляев говорил, что этот вопрос стоит на повестке дня для власти территориальной общины, добавляя, что документов к ним официальных не поступало. А без согласия местных органов, которые должны передать участок из коммунальной собственности и изменить ее целевое назначение, разработка месторождения невозможна.

остается надеяться только на справедливость и то, что местным жителям, которые являются хозяевами Бушанского края, удастся отстоять свою позицию. Тем более у них есть для этого все инструменты в руках.