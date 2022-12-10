Такому не навчають в університетах: 10 дивних професій, про які ви ніколи не чули

З розвитком технологій та глобалізацією чимало звичних професій втрачають свою актуальність, а бізнес працевлаштовує на нові та часто універсальні посади. Водночас, існують люди, які займаються доволі дивною для сучасного офісного працівника чи підприємця вузькопрофільною роботою.

Бізнес 24 зібрав 10 нетипових та маловідомих професій, про які ви, скоріш за все, ніколи не чули. Здебільшого вони не потребують спеціальної освіти чи кваліфікації та викликають подив, хоча й оплачуються доволі непогано.

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Переміщувач айсбергів

Такі люди відслідковують розташування айсбергів та пропонують безпечні маршрути проходження суден довкола них. Часто працівникам доводиться "відбуксовувати" крижані брили з одного місця в інше. Концепція цієї професії була розроблена після катастрофи "Титаніка" ще у 1911 році. Наразі переміщувач айсбергів у середньому отримує близько 20 тисячі доларів на рік.

Айсберги часто доводиться пересувати з одного місця в інше / Фото Unsplash

Сніффер паперових рушників

Так, деякі целюлозно-паперові компанії справді наймають на роботу людей, які буквально нюхають їхню продукцію. Їхнє завдання – визначити, чи туалетний папір та паперові рушники мають приємний запах. Заробити на цьому можна близько 52 тисячі доларів на рік.

​Люди отримують зарплату за те, що нюхають паперові рушнички та туалетний папір / Фото Unsplash

Автор текстів для печива з передбаченнями

З текстом працюють не лише копірайтери, письменники та журналісти. Існує окрема посада, яка передбачає написання текстів безпосередньо для печива з передбаченнями. Зарплата таких людей може сягати близько 40 тисяч доларів на рік.

Для печива з передбаченнями є окремі автори / Фото Unsplash

Серфінструктор для собак

На диво багато господарів собак чомусь хочуть навчити своїх улюбленців займатися серфінгом. Для цього існують окремі інструктори, які у середньому отримують близько 13 доларів за годину заняття з тваринами.

Спеціальні інструктори навчають собак серфінгу / Фото Unsplash

Велосипедний рибалка

Столиця світу з найрозвинутішою велосипедною інфраструктурою Амстердам налічує чимало водойм. Зокрема, місто багате на річкові канали. Щороку звідти дістають близько 14 тисяч велосипедів – цим займаються окремі спеціалісти.

З водойм Амстердаму дістають тисячі велосипедів щороку / Фото Unsplash

Професійна русалка

Великим попитом на дитячих святах користуються професійні русалки. Це сертифіковані спеціалістки, які влаштовують водні шоу та можуть навчити інших людей плавати саме так, як це роблять міфічні персонажі та героїні легенд. Незвичні аніматорки можуть заробляти близько 300 доларів за годину.



​Русалка – не лише героїня легенд, а й професія / Фото Unsplash

Заштовхувач людей у потяги

Скоріш за все, вам доводилось бачити відео, в яких людей буквально "упаковують" у потяги. В Японії цим займаються не просто працівники залізничних станцій та метро, а спеціально навчені люди, – вони "втрамбовують" пасажирів у транспорт зовні, поки двері потяга не вдається зачинити.

Пасажирів у потяги в Японії заштовхують окремо навчені люди / Скриншот з відео

Дайвер для м'ячиків для гольфу

Чи задумувались ви коли-небудь, що відбувається зі всіма м'ячиками, які потрапляють у водойми на полях для гольфу? Ні, вони там не залишаються, – дайвери пірнають та збирають усі м'ячі, аби їх можна було використати повторно, й отримують за це близько 200 доларів щодня.



М'ячики для гольфу не залишаються на дні водойм надовго / Фото Unsplash

"Дояр" змій

Коли мовиться про видоювання тварин, то на думку передусім спадає корова, максимум – коза. Проте, є люди, які "доять" ядовитих змій, аби отримати необхідний матеріал для створення протиотрути, – власне, зміїну отруту.



Важлива професія для виробництва протиотрути / Фото Unsplash

Мисливець за зморшками

Великі підприємства з виробництва взуття наймають на роботу "мисливців за зморшками" – це люди, які перед пакуванням готового товару перевіряють, чи на взутті немає видимих дефектів. Саме вони відповідальні за те, щоб покупець отримав товар без браку.



За тим, щоб взуття не мало зморшок, стежать окремі працівники / Фото Unsplash