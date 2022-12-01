Претензій на 16,3 мільярда доларів: 130 тисяч британських компаній подали позов проти Google

Група британських видавців подала до суду проти Google та її материнської компанії Alphabet. У колективному позові 130 тисяч компаній звинувачують техногіганта у зловживанні домінуючим становищем на ринку онлайн-реклами.

Як зазначають британські видавці, унаслідок домінування Google, вони втрачають мільярди фунтів стерлінгів прибутку. Колективний позов на загальну суму 16,3 мільярда доларів розгляне Апеляційний суд з питань конкуренції.

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Деталі звинувачення

Колективний позов до суду був поданий від імені 130 тисяч компаній, які володіють близько 1,75 мільйона вебсайтів та застосунків у Великій Британії. Справу на розгляд Апеляційного суду внесли юридичні фірми Humphries Kerstetter та Geradin Partners.

Позивачі стверджують, що економічний аналіз, проведений спеціально для позову, продемонстрував, що дії Google спричинили зниження доходів від реклами для деяких компаній у розмірі до 40%, а загальні збитки бізнесу з 2014 року й донині оцінили у 13,6 мільярда фунтів стерлінгів (уже згадані 16,33 мільярда доларів).

У Google, своєю чергою, звинувачення британських видавців відкидають. Техногігант прокоментував позов, як "спекулятивний" та "кон'юнктурний". Тим часом юридичні фірми-позивачі зазначають, що окрім позову у Великій Британії, вони планують також подати окремий позов проти Google до суду Нідерландів уже наступного року.

Додамо, що у 2019 році французький суд вже визнавав дійсним зловживання американського IT-гіганта домінуючим становищем у власній пошуковій системі. За рішенням суду, Google встановлював несправедливі правила для своєї рекламної платформи Google Ads – тоді компанія сплатила 150 мільйонів євро штрафу.