Как отмечают британские издатели, в результате доминирования Google они теряют миллиарды фунтов стерлингов прибыли. Коллективный иск на общую сумму 16,3 миллиарда долларов рассмотрит Апелляционный суд по вопросам конкуренции.

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Подробности обвинения

Коллективный иск в суд был подан от имени 130 тысяч компаний, владеющих около 1,75 миллиона веб-сайтов и приложений в Великобритании. Дело на рассмотрение Апелляционного суда было внесено юридическими фирмами Humphries Kerstetter и Geradin Partners.

Истцы утверждают, что экономический анализ, проведенный специально для иска, продемонстрировал, что действия Google повлекли за собой снижение доходов от рекламы для некоторых компаний в размере до 40%, а общие убытки бизнеса с 2014 года и по сей день оценили в 13,6 миллиарда фунтов стерлингов (уже упомянутые 16,33 миллиарда долларов).

В Google, в свою очередь, обвинения британских издателей отвергают. Техногигант прокомментировал иск, как "спекулятивный" и "конъюнктурный". Между тем, юридические фирмы-истцы отмечают, что кроме иска в Великобритании, они планируют также подать отдельный иск против Google в суд Нидерландов уже в следующем году.

В 2019 году французский суд уже признавал действительным злоупотребление американского IT-гиганта доминирующим положением в собственной поисковой системе. Согласно решению суда, Google устанавливал несправедливые правила для своей рекламной платформы Google Ads – тогда компания уплатила 150 миллионов евро штрафа.

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