Є час на підготовку: з 14 липня Київстар вводить зміни, через які можна лишитись без зв'язку
Мобільний оператор Київстар анонсував черговий етап модернізації мережі. Уже з 14 липня 2026 року в низці населених пунктів чотирьох областей України технологію 3G повністю замінять на 4G.
Де Київстар відключить 3G?
У компанії поступово виводять з експлуатації застарілі технології зв’язку, перерозподіляючи частоти на користь сучаснішого стандарту 4G, повідомляє Київстар.
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Де 4G повністю замінить 3G:
- Тернопільська область: Бережани, Велика Березовиця, Збараж, Кременець, Кременецький район, Почаїв, Теребовля, Тернопільський район, Чортків, Чортківський район
- Сумська область: Глухів, Конотопський район, Кролевець, Охтирка, Охтирський район, Ромни, Роменський район, Сумський район Тростянець, Шосткинський район
- Дніпропетровська область: Дніпровський район, Зеленодольськ, Марганець, Нікополь, Нікопольський район, Павлоград, Павлоградський район, Покров, Синельникове, Синельниківський район
- Чернівецька область: Чернівецький район
Зауважте, що для користування мережею 4G необхідно виконати кілька умов:
- Смартфон має підтримувати технологію LTE;
- SIM-карта повинна бути формату USIM;
- У налаштуваннях телефону має бути активований режим 4G.
Якщо SIM-карта не підтримує мережу четвертого покоління, її можна безкоштовно замінити на USIM у магазинах Київстар. При цьому номер телефону залишиться незмінним.
Коли Київстар остаточно відмовиться від 3G?
Найбільший мобільний оператор України Київстар заявив, що цей рік стане фінальним для технології 3G у мережі компанії, пише "Інтерфакс-Україна".
Ми хочемо зміцнити наше технологічне лідерство порівняно з конкурентами,
– повідомив СЕО та президент компанії Олександр Комаров.
За словами Комарова, оператор практично виконав свої ліцензійні зобов’язання щодо розвитку мережі LTE. Наразі 4G-покриття охоплює майже 97% населення України. Також компанія планує забезпечити LTE-зв’язком усі основні автомобільні дороги країни. Разом з цим Олександр Комаров заявив, що не очікує запуску 5G в Україні до завершення війни.
Найімовірніший сценарій – це щось на кшталт 12 місяців після війни. І саме тому ми розглядаємо наші інвестиції в технологію LTE як стратегічні,
– каже Комаров.
Що буде з тарифами Київстар?
Тарифи на мобільний звʼязок регулярно підвищуються, а телеком-компанії влаштовують "полювання" на абонентів, які хочуть піти від свого оператора до іншого, з нижчими тарифами. 24 Канал поцікавився в Олександра Комарова, як підвищення цін впливає на клієнтську базу та чого чекати абонентам упродовж наступних місяців.
Тарифи будуть зростати. Все дуже просто – у країні двозначна офіційна інфляція. Ми – суб’єкт економіки цієї країни.
Комаров називає два ключові фактори, що тиснуть на економіку будь-якого бізнесу.
Перший – інфляція.
- У низці витратних статей, критично важливих для оператора, реальне зростання значно перевищує офіційні 12%.
- У періоди пікового навантаження – вранці та ввечері – комерційна електроенергія подорожчала приблизно на 60% за останній рік.
- Платежі за радіочастотний спектр зросли на 23%, так само більш як на 20% підвищились витрати на оплату праці.
Другий – девальвація.
- За оцінками Комарова, рік до року курс гривні просів на 6 – 7%. Це навіть краще за ті песимістичні цифри, які компанія закладала в бюджет, але все одно створює додатковий тиск.
- Приблизно 30% доходу компанія реінвестує в мережу, і левова частка цих інвестицій – у валюті: акумулятори, генератори, радіообладнання, ліцензійне ПЗ (Ericsson, Nokia тощо) купуються не за гривню. У національній валюті залишаються радше "стовпи та частина сервісів".