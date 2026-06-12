Є час на підготовку: з 14 липня Київстар вводить зміни, через які можна лишитись без зв'язку

Мобільний оператор Київстар анонсував черговий етап модернізації мережі. Уже з 14 липня 2026 року в низці населених пунктів чотирьох областей України технологію 3G повністю замінять на 4G.

Де Київстар відключить 3G?

У компанії поступово виводять з експлуатації застарілі технології зв’язку, перерозподіляючи частоти на користь сучаснішого стандарту 4G, повідомляє Київстар.

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Де 4G повністю замінить 3G:

Тернопільська область: Бережани, Велика Березовиця, Збараж, Кременець, Кременецький район, Почаїв, Теребовля, Тернопільський район, Чортків, Чортківський район

Бережани, Велика Березовиця, Збараж, Кременець, Кременецький район, Почаїв, Теребовля, Тернопільський район, Чортків, Чортківський район Сумська область: Глухів, Конотопський район, Кролевець, Охтирка, Охтирський район, Ромни, Роменський район, Сумський район Тростянець, Шосткинський район

Глухів, Конотопський район, Кролевець, Охтирка, Охтирський район, Ромни, Роменський район, Сумський район Тростянець, Шосткинський район Дніпропетровська область: Дніпровський район, Зеленодольськ, Марганець, Нікополь, Нікопольський район, Павлоград, Павлоградський район, Покров, Синельникове, Синельниківський район

Дніпровський район, Зеленодольськ, Марганець, Нікополь, Нікопольський район, Павлоград, Павлоградський район, Покров, Синельникове, Синельниківський район Чернівецька область: Чернівецький район

Зауважте, що для користування мережею 4G необхідно виконати кілька умов:

Смартфон має підтримувати технологію LTE; SIM-карта повинна бути формату USIM; У налаштуваннях телефону має бути активований режим 4G.

Якщо SIM-карта не підтримує мережу четвертого покоління, її можна безкоштовно замінити на USIM у магазинах Київстар. При цьому номер телефону залишиться незмінним.

Коли Київстар остаточно відмовиться від 3G?

Найбільший мобільний оператор України Київстар заявив, що цей рік стане фінальним для технології 3G у мережі компанії, пише "Інтерфакс-Україна".

Ми хочемо зміцнити наше технологічне лідерство порівняно з конкурентами,

– повідомив СЕО та президент компанії Олександр Комаров.

За словами Комарова, оператор практично виконав свої ліцензійні зобов’язання щодо розвитку мережі LTE. Наразі 4G-покриття охоплює майже 97% населення України. Також компанія планує забезпечити LTE-зв’язком усі основні автомобільні дороги країни. Разом з цим Олександр Комаров заявив, що не очікує запуску 5G в Україні до завершення війни.

Найімовірніший сценарій – це щось на кшталт 12 місяців після війни. І саме тому ми розглядаємо наші інвестиції в технологію LTE як стратегічні,

– каже Комаров.

Що буде з тарифами Київстар?

Тарифи на мобільний звʼязок регулярно підвищуються, а телеком-компанії влаштовують "полювання" на абонентів, які хочуть піти від свого оператора до іншого, з нижчими тарифами. 24 Канал поцікавився в Олександра Комарова, як підвищення цін впливає на клієнтську базу та чого чекати абонентам упродовж наступних місяців.

Олександр Комаров CEO Київстару Тарифи будуть зростати. Все дуже просто – у країні двозначна офіційна інфляція. Ми – суб’єкт економіки цієї країни.

Комаров називає два ключові фактори, що тиснуть на економіку будь-якого бізнесу.

Перший – інфляція.

У низці витратних статей, критично важливих для оператора, реальне зростання значно перевищує офіційні 12%.

У періоди пікового навантаження – вранці та ввечері – комерційна електроенергія подорожчала приблизно на 60% за останній рік.

Платежі за радіочастотний спектр зросли на 23%, так само більш як на 20% підвищились витрати на оплату праці.

Другий – девальвація.