Відключать вже 3 вересня: для абонентів lifecell підготували масштабні зміни

Мобільний оператор lifecell з 3 вересня 2026 року повністю припиняє роботу мережі 3G у сотнях населених пунктів 17 областей України. Звільнені частоти переведуть на 4G, що дозволить пришвидшити мобільний інтернет та покращити якість зв'язку під час пікових навантажень.

Що зміниться для абонентів lifecell

З 3 вересня 2026 року мобільний оператор почне вимикати 3G-мережу в низці населених пунктів 17 областей України, повідомили в компанії .

Очікується, що це збільшить пропускну здатність мережі, швидкість мобільного інтернету та стабільність з'єднання під час значного навантаження.

Зміни одночасно відбудуться у Житомирській області, Миколаївській області, за винятком Миколаєва, а також ще у 468 населених пунктах 15 областей України. Йдеться про населені пункти у:

Вінницькій області;

Волинській області;

Закарпатській області;

Запорізькій області;

Київській області;

Кіровоградській області;

Львівській області;

Одеській області;

Полтавській області;

Рівненській області;

Сумській області;

Харківській області;

Хмельницькій області;

Черкаській області;

Чернігівській області.

Оператор переведе частоти 2100 МГц, які зараз використовуються для 3G, на технологію 4G (LTE). Після цього мережа матиме більше ресурсів для передачі даних.

Налаштування мережі триватиме ще кілька тижнів після початку відключення 3G. У цей період оператор також розширюватиме смугу 4G до максимальної ширини 20 МГц.

Чи потрібно щось робити зі смартфоном

Для більшості абонентів перехід відбудеться автоматично. За даними lifecell, 88% користувачів у населених пунктах, яких стосуються зміни, вже мають смартфони та SIM-картки з підтримкою 4G.

Якщо телефон і SIM-картка підтримують LTE, але технологія не активована, достатньо увімкнути 4G/LTE у налаштуваннях смартфона. Інша ситуація зі старою SIM-карткою, яка не підтримує 4G:

Картку доведеться замінити на USIM або eSIM. Для абонентів lifecell із населених пунктів, яких стосується відключення 3G, така заміна до 10 жовтня 2026 року коштуватиме лише 0,01 гривень. Номер при цьому збережеться. Якщо ж сам смартфон не підтримує LTE, однієї заміни SIM-картки буде недостатньо. Для користування 4G знадобиться пристрій із підтримкою цієї технології.

Водночас близько 9% абонентів у зазначених населених пунктах користуються телефонами, що працюють у мережі 2G. Для них після відключення 3G нічого не зміниться.