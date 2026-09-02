Что изменится для абонентов lifecell

С 3 сентября 2026 года мобильный оператор начнет отключать сеть 3G в ряде населенных пунктов 17 областей Украины, сообщили в компании .

Ожидается, что это увеличит пропускную способность сети, скорость мобильного интернета и стабильность соединения при значительной нагрузке.

Изменения одновременно произойдут в Житомирской области, Николаевской области, за исключением Николаева, а также еще в 468 населенных пунктах 15 областей Украины. Речь идет о населенных пунктах в:

Винницкой области;

Волынской области;

Закарпатской области;

Запорожской области;

Киевской области;

Кировоградской области;

Львовской области;

Одесской области;

Полтавской области;

Ровенской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Хмельницкой области;

Черкасской области;

Черниговской области.

Оператор переведет частоты 2100 МГц, которые сейчас используются для 3G, на технологию 4G (LTE). После этого у сети будет больше ресурсов для передачи данных.

Настройка сети продлится еще несколько недель после начала отключения 3G. В этот период оператор также будет расширять полосу 4G до максимальной ширины 20 МГц.

Нужно ли что-то делать со смартфоном

Для большинства абонентов переход произойдет автоматически. По данным lifecell, 88% пользователей в населенных пунктах, которых касаются изменения, уже имеют смартфоны и SIM-карты с поддержкой 4G.

Если телефон и SIM-карта поддерживают LTE, но технология не активирована, достаточно включить 4G/LTE в настройках смартфона. Другая ситуация со старой SIM-картой, которая не поддерживает 4G:

карту придется заменить на USIM или eSIM. Для абонентів lifecell із населених пунктів, яких стосується відключення 3G, така заміна до 10 жовтня 2026 року коштуватиме всього 0,01 гривни. Номер при цьому збережеться. Если же сам смартфон не поддерживает LTE, одной замены SIM-карты будет недостаточно. Для использования 4G понадобится устройство с поддержкой этой технологии.

В то же время около 9% абонентов в указанных населенных пунктах пользуются телефонами, работающими в сети 2G. Для них после отключения 3G ничего не изменится.