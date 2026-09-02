Що зміниться для абонентів lifecell
З 3 вересня 2026 року мобільний оператор почне вимикати 3G-мережу в низці населених пунктів 17 областей України, повідомили в компанії.
Очікується, що це збільшить пропускну здатність мережі, швидкість мобільного інтернету та стабільність з'єднання під час значного навантаження.
Зміни одночасно відбудуться у Житомирській області, Миколаївській області, за винятком Миколаєва, а також ще у 468 населених пунктах 15 областей України. Йдеться про населені пункти у:
- Вінницькій області;
- Волинській області;
- Закарпатській області;
- Запорізькій області;
- Київській області;
- Кіровоградській області;
- Львівській області;
- Одеській області;
- Полтавській області;
- Рівненській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Хмельницькій області;
- Черкаській області;
- Чернігівській області.
Оператор переведе частоти 2100 МГц, які зараз використовуються для 3G, на технологію 4G (LTE). Після цього мережа матиме більше ресурсів для передачі даних.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Налаштування мережі триватиме ще кілька тижнів після початку відключення 3G. У цей період оператор також розширюватиме смугу 4G до максимальної ширини 20 МГц.
Чи потрібно щось робити зі смартфоном
Для більшості абонентів перехід відбудеться автоматично. За даними lifecell, 88% користувачів у населених пунктах, яких стосуються зміни, вже мають смартфони та SIM-картки з підтримкою 4G.
Якщо телефон і SIM-картка підтримують LTE, але технологія не активована, достатньо увімкнути 4G/LTE у налаштуваннях смартфона. Інша ситуація зі старою SIM-карткою, яка не підтримує 4G:
- Картку доведеться замінити на USIM або eSIM.
- Для абонентів lifecell із населених пунктів, яких стосується відключення 3G, така заміна до 10 жовтня 2026 року коштуватиме лише 0,01 гривень. Номер при цьому збережеться.
- Якщо ж сам смартфон не підтримує LTE, однієї заміни SIM-картки буде недостатньо. Для користування 4G знадобиться пристрій із підтримкою цієї технології.
Водночас близько 9% абонентів у зазначених населених пунктах користуються телефонами, що працюють у мережі 2G. Для них після відключення 3G нічого не зміниться.