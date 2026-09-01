Хто може підключити тариф "Максимальний"

Наразі новий мобільний тариф доступний виключно мешканцям ЖК "Республіка" в Києві, повідомляє оператор.

У компанії пояснюють, що це також дасть змогу оцінити роботу технології на практиці та отримати досвід для її подальшого масштабування. Якщо тестування буде успішним, Київстар розглядатиме можливість зробити послугу доступною для більшої кількості клієнтів.

Новий тариф передбачає фіксований інтернет зі швидкістю до 8 Гбіт/с. Такої пропускної здатності має вистачати для одночасної роботи великої кількості пристроїв без помітних затримок.

Зокрема, високої швидкості має вистачати для:

відеодзвінків;

перегляду контенту у форматах 4K та 8K;

роботи з хмарними сервісами;

онлайн-ігор;

швидкого завантаження великих файлів;

одночасного підключення кількох пристроїв.

Скільки коштує тариф

Стандартна вартість тарифного плану "Максимальний" становить 2 000 гривень на місяць. Втім, протягом перших трьох місяців діятиме знижка 50%. У цей період абоненти платитимуть 1 000 гривень на місяць.

У тариф входять:

домашній інтернет зі швидкістю до 8 Гбіт/с;

"Тиждень довіри";

"Статична IP-адреса".

Також абоненти можуть вибрати одну Суперсилу. Наразі доступна лише одна опція – Київстар ТБ із понад 400 телеканалами та бібліотекою фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу.

Для використання максимальної швидкості важливо, щоб у помешканні був сучасний Wi-Fi-роутер стандарту Wi-Fi 6/6E або новішого. Старіші пристрої можуть не забезпечити коректну роботу інтернету на швидкості до 8 Гбіт/с.