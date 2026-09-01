Кто может подключить тариф "Максимальный"

В настоящее время новый мобильный тариф доступен исключительно жителям ЖК "Республика" в Киеве, сообщает оператор.

В компании поясняют, что это также позволит оценить работу технологии на практике и получить опыт для ее дальнейшего масштабирования. Если тестирование пройдет успешно, "Киевстар" рассмотрит возможность сделать услугу доступной для большего числа клиентов.

Новый тариф предусматривает фиксированный интернет со скоростью до 8 Гбит/с. Такой пропускной способности должно хватить для одновременной работы большого количества устройств без заметных задержек.

В частности, высокой скорости должно хватить для:

видеозвонков;

просмотра контента в форматах 4K и 8K;

работы с облачными сервисами;

онлайн-игр;

быстрой загрузки больших файлов;

одновременного подключения нескольких устройств.

Сколько стоит тариф

Стандартная стоимость тарифного плана "Максимальный" составляет 2 000 гривен в месяц. Однако в течение первых трех месяцев действует скидка 50%. В этот период абоненты будут платить 1 000 гривен в месяц.

В тариф входят:

домашний интернет со скоростью до 8 Гбит/с;

"Неделя доверия";

"Статический IP-адрес".

Также абоненты могут выбрать одну "Суперсилу". На данный момент доступна только одна опция – "Киевстар ТВ" с более чем 400 телеканалами и библиотекой фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу.

Для использования максимальной скорости важно, чтобы в доме был современный Wi-Fi-роутер стандарта Wi-Fi 6/6E или более нового. Устаревшие устройства могут не обеспечить корректную работу интернета со скоростью до 8 Гбит/с.