Чи дійсно Україна може перейти на 4-денний робочий тиждень

Більшість українців та українських підприємців підтримують перехід на 4-денний робочий тиждень. Варто зазначити, що ці зміни мали би здійснитися зі збереженням годин.

Що означає для бізнесу перехід на 4-денний робочий тиждень?

Тобто, попри скорочення днів, робочий тиждень мав би скласти 40 годин, пише 24 Канал з посиланням на Данила Гетманцева.

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Данило Гетманцев Голова податкового комітету Верховної Ради України Нещодавно в Telegram проводив мініопитування про ставлення людей до ідеї 4-денного робочого тижня за умови збереження його тривалості у 40 годин. Тоді зріз думки підписників показав, що понад половина опитаних позитивно сприймає таку перспективу – 53% проголосували "за".

Серед бізнесменів ця ідея також популярна. Згідно з опитуванням, 58% з них проголосували "за".

Ці дані показують, що українці прагнуть змінити формат праці, але зберегти працездатність. Така ситуація, імовірно, є результатом виснаження громадян.

Загальний тренд показує, що такий перегляд робочого графіку має виключно позитивний вплив. Продуктивність праці лише зростає, або ж залишається на тому самому рівні. Економічні показники покращуються. Натомість кількість випадків емоційного виснаження, вигорання суттєво знижується,

– каже Гетманцев.

Зверніть увагу! Гетманцев наголошує, що на Україну чекає важкий процес відбудови до якого потрібно готуватися. Нардеп зауважує: "це не спринт, це марафон", саме тому важливо віднайти баланс при регулюванні такого питання.