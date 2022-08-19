Одразу 8 IT-компаній з офісами в Україні потрапили до американського рейтингу Inc 5000

Видання Inc опублікувало свій щорічний рейтинг американських компаній, що демонструють стрімке зростання. До списку 2022 року потрапили одразу 8 IT-бізнесів, які мають діючі офіси в Україні.

Одна з таких компаній навіть увійшла до топ-50. Мовиться про розробника програмного забезпечення KITRUM, найбільше співробітників якого зосереджено у Харкові.

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Які компанії з офісами в Україні потрапили до рейтингу

Зазначається, що компанії у списку продемонстрували найстрімкіше зростання серед усіх підприємств, зареєстрованих у США, у період з 2018 по 2021 роки. Темпи росту розраховували на базі даних про їхні прибутки за рік – мінімальний прибуток у 2018-у мав становити щонайменше 100 тисяч доларів, а у 2021-у – вже мінімум 2 мільйони доларів.

Так, до списку увійшли такі американські IT-компанії, які мають власні офіси на території України:

KITRUM – 50 місце , розробник програмного забезпечення. Зафіксоване зростання на 6 799% за три роки. Головний офіс компанії розташований у Флориді, проте більшість співробітників працюють на території України, а офіс із найчисельнішим штатом розташований у Харкові.

, розробник програмного забезпечення. Зафіксоване зростання на за три роки. Головний офіс компанії розташований у Флориді, проте більшість співробітників працюють на території України, а офіс із найчисельнішим штатом розташований у Харкові. People.ai – 933 місце , продуктова компанія, заснована українцем Олегом Рогінським. Зафіксоване зростання на 686% . Головний офіс розташований у Редвуд Сіті, Каліфорнія, проте найбільший офіс розробки People.ai діє у Києві.

, продуктова компанія, заснована українцем Олегом Рогінським. Зафіксоване зростання на . Головний офіс розташований у Редвуд Сіті, Каліфорнія, проте найбільший офіс розробки People.ai діє у Києві. PandaDoc – 1989 місце , білоруська продуктова компанія, яка ліквідувала свій офіс на батьківщині й нині має представництва у Києві, Львові та Одесі. У США компанія зареєстрована у Сан-Франциско, зростання – 303% .

, білоруська продуктова компанія, яка ліквідувала свій офіс на батьківщині й нині має представництва у Києві, Львові та Одесі. У США компанія зареєстрована у Сан-Франциско, зростання – . eTeam – 2072 місце , розробник програмного забезпечення та мобільних застосунків. Штаб-квартира розташована у Теннессі, а в Україні компанія представлена у Києві. За три роки IT-бізнес зріс на 288% .

, розробник програмного забезпечення та мобільних застосунків. Штаб-квартира розташована у Теннессі, а в Україні компанія представлена у Києві. За три роки IT-бізнес зріс на . airSlate – 2799 місце , українська продуктова компанія, зареєстрована у Массачусетсі. Має великий офіс у Києві, показник зростання – 198% .

, українська продуктова компанія, зареєстрована у Массачусетсі. Має великий офіс у Києві, показник зростання – . AlexSoft – 3088 місце , розробник програмного забезпечення з головним офісом у Каліфорнії. В Україні компанія представлена у Львові, Харкові та Кременчуці, зростання – 174% .

, розробник програмного забезпечення з головним офісом у Каліфорнії. В Україні компанія представлена у Львові, Харкові та Кременчуці, зростання – . Glorium Technologies – 3224 місце , розробник програмного забезпечення зі штаб-квартирою у Нью-Джерсі. В українській столиці компанія має центр розробки, зросла за три роки на 165% .

, розробник програмного забезпечення зі штаб-квартирою у Нью-Джерсі. В українській столиці компанія має центр розробки, зросла за три роки на . Svitla Systems – 3555 місце, розробник програмного забезпечення з Каліфорнії. В Україні офіси компанії працюють у Києві, Харкові та Львові. Продемонструвала зростання на 145%.