Одна из таких компаний даже вошла в топ-50. Речь идет о разработчике программного обеспечения KITRUM, больше всего сотрудники которого сосредоточены в Харькове.

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Какие компании с офисами в Украине попали в рейтинг

Отмечается, что компании в списке продемонстрировали стремительный рост среди всех предприятий, зарегистрированных в США, в период с 2018 по 2021 годы. Темпы роста рассчитывали на базе данных об их доходах за год – минимальная прибыль в 2018-м должна была составлять не менее 100 тысяч долларов, а в 2021-м – уже минимум 2 миллиона долларов.

Так, в список вошли такие американские IT-компании, которые имеют собственные офисы на территории Украины:

KITRUM – 50 место , разработчик программного обеспечения. Зафиксированный рост на 6 799% за три года. Главный офис компании расположен во Флориде, однако большинство сотрудников работают на территории Украины, а офис с самым многочисленным штатом расположен в Харькове.

, разработчик программного обеспечения. Зафиксированный рост на за три года. Главный офис компании расположен во Флориде, однако большинство сотрудников работают на территории Украины, а офис с самым многочисленным штатом расположен в Харькове. People.ai – 933 место , продуктовая компания, основанная украинцем Олегом Рогинским. Зафиксированный рост на 686% . Главный офис расположен в Редвуд Сити, Калифорния, однако крупнейший офис разработки People.ai работает в Киеве.

, продуктовая компания, основанная украинцем Олегом Рогинским. Зафиксированный рост на . Главный офис расположен в Редвуд Сити, Калифорния, однако крупнейший офис разработки People.ai работает в Киеве. PandaDoc – 1989 место , белорусская продуктовая компания, которая ликвидировала свой офис на родине и ныне имеет представительства в Киеве, Львове и Одессе. В США компания зарегистрирована в Сан-Франциско, рост – 303% .

, белорусская продуктовая компания, которая ликвидировала свой офис на родине и ныне имеет представительства в Киеве, Львове и Одессе. В США компания зарегистрирована в Сан-Франциско, рост – . eTeam – 2072 место , разработчик программного обеспечения и мобильных приложений. Штаб-квартира находится в Теннесси, а в Украине компания представлена в Киеве. За три года IT-бизнес вырос на 288% .

, разработчик программного обеспечения и мобильных приложений. Штаб-квартира находится в Теннесси, а в Украине компания представлена в Киеве. За три года IT-бизнес вырос на . airSlate – 2799 место , украинская продуктовая компания, зарегистрированная в Массачусетсе. Имеет большой офис в Киеве, показатель роста – 198% .

, украинская продуктовая компания, зарегистрированная в Массачусетсе. Имеет большой офис в Киеве, показатель роста – . AlexSoft – 3088 место , разработчик программного обеспечения с главным офисом в Калифорнии. В Украине компания представлена во Львове, Харькове и Кременчуге, рост – 174% .

, разработчик программного обеспечения с главным офисом в Калифорнии. В Украине компания представлена во Львове, Харькове и Кременчуге, рост – . Glorium Technologies – 3224 место , разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Нью-Джерси. В украинской столице компания имеет центр разработки, выросла за три года на 165% .

, разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Нью-Джерси. В украинской столице компания имеет центр разработки, выросла за три года на . Svitla Systems – 3555 место, разработчик программного обеспечения из Калифорнии. В Украине офисы компании действуют в Киеве, Харькове и Львове. Продемонстрировала рост на 145%.

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