Попри гучні обіцянки світовий бренд ноутбуків досі постачає Росії техніку на мільйони доларів
Джерело:Reuters
Відомий виробник компʼютерів Acer обіцяв покинути ринок окупантів після повномасштабного вторгнення. Але наразі така радикальна позиція компанії залишилася пустою заявою.
Тайванський комп'ютерний гігант Acer не просто продовжує роботу у Росії, а навіть знайшов схему, яка дозволяє уникнути звинувачення щодо обходу санкцій. Таким чином компанія спокійно постачає окупантам техніку на мільйони доларів.
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Як Acer продовжує працювати з росіянами
З квітня 2022 року по березень 2023 року компанія Acer доставила на російський ринок техніки як мінімум на 70 мільйонів доларів. Хоча компанія обіцяла покинути ринок росіян, втілювати гучні заяви у реальність тайванці поки що не збираються.
На відміну від своїх головних конкурентів Dell та HР, які пішли з Росії, Acer просто вирішив оформити все постачання на свою дочірню компанію у Швейцарії. Оскільки весь товар вирішив за межі Тайваню, то Acer вдалося уникнути як санкцій Тайбею проти Росії, так і тих, які прийняла Швейцарія.
Коли ж у менеджменту компанії запитали, у чім справа та як довго буде діяти схема з дочірньою компанією, там насупили брови та заявили, що "суворо дотримуються міжнародних санкцій проти Росії". Також у компанії вирішили додати, що постачали у Росію не ноутбуки, а дисплеї та аксесуари.
Ця заява теж не відповідає дійсності – основна частина експорту в Росію якраз з ноутбуків та моніторів.