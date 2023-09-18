Adobe вдалося побити усі прогнози та збільшити свої прибутки аж на чверть

Компанія Adobe, яка займається програмним забезпеченням для зображень та інших файлів, опублікувала звіт за третій фінансовий квартал. Справи компанії йдуть значно краще, аніж очікувалося.

Найбільший у світі розробник програм для обробки файлів Adobe зумів суттєво покращити свої фінансові показники у третьому фінансовому кварталі. Компанія не лише виконала план, а й перевищила усі прогнози аналітиків.

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Зокрема, чистий прибуток компанії виріс аж на 23%. Виторг вдалося збільшити на 10%. У грошовому вимірі Adobe за квартал заробив 1,4 мільярда доларів. Експерти, яких опитувало FactSet, в середньому робили прогноз на рівні 1,32 мільярда.

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Чистий прибуток з розрахунку на акцію склав 3,05 долара. У наступному кварталі аналітики прогнозують показник на рівні 3,1 – 3,15 долара на акцію. Що стосується виторгу у наступному кварталі, то наразі говорять про 5 мільярдів доларів.

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