Йдеться про індійську компанію Shree Ramkrishna Exports (SRK) з річним доходом у розмірі понад 1,3 мільярда доларів, яка купує у Росії алмази. Суми угод оцінюють у сотні мільйонів доларів.

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Індійську компанію визнали спонсором війни проти України

За даними НАЗК, компанія Shree Ramkrishna Exports з початку 2023 року збільшила обсяги закупівель алмазів у Росії втричі, якщо порівнювати з даними за 2021 рік. На заваді не стали навіть санкції, які запровадили проти російської компанії "Алроси" зі статусом найбільшого видобувача алмазів на глобальному рівні.

У результаті Shree Ramkrishna Exports укладає таємні угоди з росіянами на сотні мільйонів доларів для того, щоб придбати дорогоцінні камені. Наведемо такі цифри щодо співпраці компаній за останні роки:

У 2021 році Shree Ramkrishna Exports придбала у росіян алмазів на понад 59 мільйона доларів ;

; Уже через рік цей показник зріс до понад 198 мільйонів доларів . Але є один момент – повномасштабна війна Росії проти України.

. Але є один момент – повномасштабна війна Росії проти України. Лише за перші 6 місяців поточного року тільки індійська компанія закупила алмазів у Росії на понад 132 мільйони доларів.

Важливо! У 2022 році Росії вдалося експортувати алмазів на 3,8 мільярда доларів.

У НАЗК наголошують, що західні компанії уникають співпраці з Росією у цьому секторі, але Shree Ramkrishna Exports навпаки активно нарощує обсяги закупівель дорогоцінного каміння на вигідних умовах. Таким чином, індійська компанія спонсорує повномасштабну війну Росії проти України.

Які компанії стали також визнали міжнародними спонсорами війни проти України: