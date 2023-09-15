Йдеться про індійську компанію Shree Ramkrishna Exports (SRK) з річним доходом у розмірі понад 1,3 мільярда доларів, яка купує у Росії алмази. Суми угод оцінюють у сотні мільйонів доларів.
Зверніть увагу Програма "5-7-9": уряд удосконалив умови підтримки бізнесу
Індійську компанію визнали спонсором війни проти України
За даними НАЗК, компанія Shree Ramkrishna Exports з початку 2023 року збільшила обсяги закупівель алмазів у Росії втричі, якщо порівнювати з даними за 2021 рік. На заваді не стали навіть санкції, які запровадили проти російської компанії "Алроси" зі статусом найбільшого видобувача алмазів на глобальному рівні.
У результаті Shree Ramkrishna Exports укладає таємні угоди з росіянами на сотні мільйонів доларів для того, щоб придбати дорогоцінні камені. Наведемо такі цифри щодо співпраці компаній за останні роки:
- У 2021 році Shree Ramkrishna Exports придбала у росіян алмазів на понад 59 мільйона доларів;
- Уже через рік цей показник зріс до понад 198 мільйонів доларів. Але є один момент – повномасштабна війна Росії проти України.
- Лише за перші 6 місяців поточного року тільки індійська компанія закупила алмазів у Росії на понад 132 мільйони доларів.
У НАЗК наголошують, що західні компанії уникають співпраці з Росією у цьому секторі, але Shree Ramkrishna Exports навпаки активно нарощує обсяги закупівель дорогоцінного каміння на вигідних умовах. Таким чином, індійська компанія спонсорує повномасштабну війну Росії проти України.
Які компанії стали також визнали міжнародними спонсорами війни проти України:
- Наприкінці серпня 2023 року НАЗК внесло Philip Morris International та Japan Tobacco International до переліку спонсорів війни. Обидві компанії займають провідні позиції на російському ринку;
- Аналогічний статус отримали американські харчові корпорації PepsiCo та Mars, які досі не пішли з ринку агресора та продовжують сплачувати там податки. Ба більше, вони відкрили сотні нових вакансій у Росії.