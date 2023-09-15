Речь идет об индийской компании Shree Ramkrishna Exports (SRK) с годовым доходом в размере свыше 1,3 миллиарда долларов, которая покупает у России алмазы. Суммы сделок оценивают в сотни миллионов долларов.

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Индийскую компанию признали спонсором войны против Украины

По данным НАПК, компания Shree Ramkrishna Exports с начала 2023 года увеличила объемы закупок алмазов в России в три раза, если сравнивать с данными за 2021 год. Помешали даже санкции, которые ввели против российской компании "Алросы" со статусом крупнейшего добытчика алмазов на глобальном уровне.

В результате Shree Ramkrishna Exports заключает тайные соглашения с россиянами на сотни миллионов долларов для того, чтобы приобрести драгоценные камни. Приведем следующие цифры о сотрудничестве компаний за последние годы:

В 2021 году Shree Ramkrishna Exports приобрела у россиян алмазов более чем 59 миллиона долларов ;

; Уже через год этот показатель вырос до более 198 миллионов долларов . Но есть один момент – полномасштабная война России против Украины.

. Но есть один момент – полномасштабная война России против Украины. Только за первые 6 месяцев текущего года только индийская компания закупила алмазов в России более чем 132 миллиона долларов.

Важно! В 2022 году России удалось экспортировать алмазы на 3,8 миллиарда долларов.

В НАПК отмечают, что западные компании избегают сотрудничества с Россией в этом секторе, но Shree Ramkrishna Exports наоборот активно наращивает объемы закупок драгоценных камней на выгодных условиях. Таким образом, индийская компания спонсирует полномасштабную войну России против Украины.

Какие компании стали также признаны международными спонсорами войны против Украины: