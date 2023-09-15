Украинское правительство внесло некоторые изменения в программу кредитования бизнеса "5-7-9%". В основном они касаются территорий военного риска, в том числе и деоккупированных.

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Что изменится для бизнеса

Как сообщили в правительстве, теперь бизнес, работающий на территории высокого военного риска, может рассчитывать на следующее:

компенсацию процентов по программе до уровня 1% на первые два года, 5% со следующего года на инвестиционные цели и 3% на финансирование оборотного капитала;

увеличение срока кредитования до 10 лет для инвестиционных целей.

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это, Škoda Octavia предлагает современные ассистенты движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

Кроме того, предприятиям, которые создают добавленную стоимость в направлениях переработки и энергоэффективности, предусмотрена компенсация процентов по программе "5-7-9%", а также увеличение срока кредитования до 10 лет, если речь идет об инвестиционных целях.

Согласно принятым изменениям, для этих предприятий также увеличен предел программы, теперь он составляет 150 миллионов гривен.