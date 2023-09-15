Украинское правительство внесло некоторые изменения в программу кредитования бизнеса "5-7-9%". В основном они касаются территорий военного риска, в том числе и деоккупированных.
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Что изменится для бизнеса
Как сообщили в правительстве, теперь бизнес, работающий на территории высокого военного риска, может рассчитывать на следующее:
- компенсацию процентов по программе до уровня 1% на первые два года, 5% со следующего года на инвестиционные цели и 3% на финансирование оборотного капитала;
- увеличение срока кредитования до 10 лет для инвестиционных целей.
Кроме того, предприятиям, которые создают добавленную стоимость в направлениях переработки и энергоэффективности, предусмотрена компенсация процентов по программе "5-7-9%", а также увеличение срока кредитования до 10 лет, если речь идет об инвестиционных целях.
Согласно принятым изменениям, для этих предприятий также увеличен предел программы, теперь он составляет 150 миллионов гривен.