Український уряд вніс деякі зміни у програму кредитування бізнесу "5-7-9%". В основному вони стосуються територій воєнного ризику, зокрема, й деокупованих.
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Що зміниться для бізнесу
Як повідомили в уряді, тепер бізнес, який працює на території високого воєнного ризику, може розраховувати на наступне:
- компенсацію відсотків за програмою до рівня 1% на перші два роки, 5% з наступного року на інвестиційні цілі та 3% на фінансування оборотного капіталу;
- збільшення терміну кредитування до 10 років на інвестиційні цілі.
Окрім того, підприємствам, які створюють додану вартість в напрямках переробки та енергоефективності, передбачена компенсація відсотків за програмою "5-7-9%", а також збільшення терміну кредитування до 10 років, якщо йдеться про інвестиційні цілі.
Згідно з прийнятими змінами, для цих підприємств також збільшено ліміт програми, тепер він становить 150 мільйонів гривень.