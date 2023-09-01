Йдеться про американські компанії PepsiCo та Mars, які досі працюють у Росії. Цікаво, що раніше вони заявляли про скорочення своїх бізнесів, припинення рекламної діяльності та виробництва своєї продукції на російському ринку.

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PepsiCo та Mars стали спонсорами війни в Україні

Найголовніше, що корпорації PepsiCo та Mars продовжують сплачувати податки до бюджету агресора. Ця пряма підтримка економіки Росії. Обидві компанії мають власні заводи та фабрики у Росії.

Ба більше, вони зафіксували зростання фінансових показників у перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україні. У НАЗК наводять такі цифри:

Доходи компанії PepsiCo склав 2,59 мільярда доларі в. Тоді як чистий прибуток виріс на 333% – до 525 мільйонів доларів , якщо порівнювати з роком до цього. Податок від PepsiCo перетнув позначку у 115 мільйонів доларів;

в. Тоді як чистий прибуток виріс на , якщо порівнювати з роком до цього. Податок від PepsiCo перетнув позначку у Виторг Mars за 2022 рік оцінили у 2,45 мільярда доларів. "Чистими" компанія заробила 377 мільйонів доларів. Цей показник зріс на 59%. До бюджету Росії корпорація сплатила податок у розмірі 93 мільйонів доларів.

Навряд чи ці компанії планують покидати російський ринок. Річ у тому, що на офіційних сайтах PepsiCo та Mars можна знайти сотні актуальних вакансій.