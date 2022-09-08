Справа БЕБ проти компаній Фірташа: адвокат Group DF відповів на звинувачення у несплаті податків

Бюро економічної безпеки оприлюднило реліз, у якому звинуватило групу компаній в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Мовилось про схему, за якою до держбюджету України не надійшли понад 108 мільйонів гривень.

Хоча БЕБ не вказало конкретних назв підприємств, видання "Економічна правда" зазначало, що справа стосується бізнесу одного з найбагатших людей України – групи компаній Дмитра Фірташа. У коментарі Бізнес 24 адвокат Group DF Юрій Чишинський підтвердив, що мовиться саме про цю групу компаній, проте зауважив, що звинувачення Бюро не мають жодного юридичного підґрунтя.

Читайте також Як вигідно торгувати на P2P за допомогою методу оплати GEO Pay

Відповідь адвоката Group DF на звинувачення БЕБ

Юрій Чишинський підкреслив, що Group DF повністю відкидає висунуті проти бізнесу звинувачення з боку Бюро економічної безпеки, озвучені у релізі відомства від 7 вересня 2022 року.

Звинувачення не мають під собою жодного юридичного підґрунтя. Наголошуємо, що детективи Бюро мають усю необхідну інформацію, зокрема отриману від компаній групи, яка підтверджує, що податки сплачені у повному обсязі та у чіткій відповідності до законодавства України,

– заявив адвокат.

Правник також зауважив, що звинувачення у нібито несплаті 108 мільйонів гривень виглядають юридично неспроможними також на тлі того, що Group DF в умовах війни не лише продовжує справно сплачувати податки, а й підтримує Україну у боротьбі з агресором.

Так, за його словами, компанії Group DF лише за перші три місяці повномасштабного вторгнення росії перерахували на потреби ЗСУ, тимчасово переміщених осіб та територіальної оборони понад 308 мільйонів гривень допомоги. При цьому, 100 мільйонів гривень було перераховано на рахунки НБУ вже на другий день повномасштабної війни.

Ми абсолютно впевнені у правильності своїх дій та готові відстоювати свою правоту у юридичній площині, оскільки всі підприємства групи, включаючи азотний бізнес, працюють прозоро та винятково у межах чинного законодавства,

– запевнив Чишинський.