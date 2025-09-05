Американський адвокат Марк Стівен Цукерберг, тезка власника компанії Meta, подав до суду на корпорацію, звинувативши її у повторних блокуваннях його облікових записів у Facebook.

Facebook безпідставно звинувачував чоловіка?

Про це повідомляє BBC, інформує 24 Канал. За словами адвоката, Facebook необґрунтовано звинувачував його у "видаванні себе за знаменитість", маючи на увазі засновника Meta – Марка Елліота Цукерберга.

Дивіться також Meta пропонувала 1,25 мільярда доларів, аби переманити одного інженера

Упродовж останніх 8 років його акаунт блокували п'ять разів, що спричинило значні фінансові втрати у бізнесі.

Судовий позов виявився ефективним?

Щоб підтвердити особу, Марк Стівен Цукерберг надсилав компанії документи – посвідчення особи з фотографією, кредитні картки та знімки обличчя. Після чергового блокування цьогоріч у травні він звернувся до суду.

Meta пізніше повідомила, що обліковий запис адвоката відновлено після виявлення помилки і пообіцяла вжити заходів, щоб уникнути повторення ситуації.

Що відомо про справи Meta?