Тезка Цукерберга судиться з Meta через блокування акаунтів
- Американський адвокат Марк Стівен Цукерберг подав до суду на компанію Meta через повторні блокування його облікових записів у Facebook, звинувачуючи його у видаванні себе за знаменитість.
- Meta відновила обліковий запис адвоката після виявлення помилки і пообіцяла вжити заходів для запобігання повторенню ситуації.
Американський адвокат Марк Стівен Цукерберг, тезка власника компанії Meta, подав до суду на корпорацію, звинувативши її у повторних блокуваннях його облікових записів у Facebook.
Facebook безпідставно звинувачував чоловіка?
Про це повідомляє BBC, інформує 24 Канал. За словами адвоката, Facebook необґрунтовано звинувачував його у "видаванні себе за знаменитість", маючи на увазі засновника Meta – Марка Елліота Цукерберга.
Упродовж останніх 8 років його акаунт блокували п'ять разів, що спричинило значні фінансові втрати у бізнесі.
Судовий позов виявився ефективним?
Щоб підтвердити особу, Марк Стівен Цукерберг надсилав компанії документи – посвідчення особи з фотографією, кредитні картки та знімки обличчя. Після чергового блокування цьогоріч у травні він звернувся до суду.
Meta пізніше повідомила, що обліковий запис адвоката відновлено після виявлення помилки і пообіцяла вжити заходів, щоб уникнути повторення ситуації.
Що відомо про справи Meta?
- Meta намагається переманити фахівців OpenAI, пропонуючи великі фінансові стимули, включаючи бонуси до 100 мільйонів доларів.
- Зокрема, компанія пропонувала інженеру Abel 1,25 мільярда доларів за 4-річний контракт, але він відмовився.
- Крім того, у червні CEO OpenAI Сем Альтман підтвердив, що Meta намагалася переманити інженерів з OpenAI, пропонуючи до 100 мільйонів доларів підписного бонусу.