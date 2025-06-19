Величезні бонуси та агресивний рекрутинг

Засновник Meta, схоже, готовий витратити значні кошти, щоб залучити провідних інженерів зі штучного інтелекту до своєї нової лабораторії "суперінтелектуального" ШІ. Повідомляється, що пропоновані бонуси за підписання контракту сягають приголомшливих 100 мільйонів доларів. Ці пропозиції, окрім річних зарплат, що можуть становити від семи до дев'яти знаків, націлені на співробітників OpenAI, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

Дивіться також Meta інвестує 14,3 мільярда доларів у Scale AI та переманює його засновника

Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, підтвердив цю інформацію у подкасті зі своїм братом Джеком Альтманом, який був опублікований у вівторок. Він каже, що Meta намагалася переманити "багатьох людей" з його компанії. Однак, за його словами, "жоден з найкращих спеціалістів" досі не скористався цією пропозицією.

Альтман також зазначив, що співробітники OpenAI вірять у вищі шанси своєї компанії досягти загального інтелекту (AGI) та вважають її більш перспективною.

В індустрії штучного інтелекту, де Meta розглядає OpenAI як свого головного конкурента, поточні зусилля Meta у сфері ШІ не виправдали очікувань. Хоча компанія має непогану мовну модель Llama, вона не конкурує на рівних із технологією GPT. Нещодавно сформована Meta команда "суперінтелектуального" ШІ розцінюється як "остання спроба" виправити невдачі у розробці великих мовних моделей (LLM).

Переманювання талантів є поширеною тактикою у висококонкурентному бізнес-світі, хоча іноді вона може бути юридично сумнівною. Зазвичай цей підхід застосовують фірми, які прагнуть залучити високопоставлених керівників або перспективних співробітників конкурентів. Для Meta це звичний крок, який, імовірно, є необхідним для встановлення монополії на споживчі великі мовні моделі.

Марк Цукерберг особисто залучений до процесу рекрутингу, маючи намір заповнити 50 вакансій. Meta вже успішно залучила людей з дослідницької групи Google AI DeepMind, зокрема головного наукового співробітника Джека Рея. Компанія також нещодавно придбала стартап Scale AI та інтегрує його співробітників у свій підрозділ ШІ. Проте спроби переманити провідного дослідника OpenAI Ноама Брауна та архітектора штучного інтелекту Google Корая Кавукчуоглу виявилися безрезультатними.

Альтман висловлює сумніви щодо ефективності такої "купівлі" інноваційної команди, стверджуючи, що копіювання конкурента майже ніколи не працює і не сприяє формуванню культури навчання та інновацій. Він також не вважає Meta "чудовою в інноваціях".