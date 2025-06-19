Огромные бонусы и агрессивный рекрутинг

Основатель Meta, похоже, готов потратить значительные средства, чтобы привлечь ведущих инженеров по искусственному интеллекту в свою новую лабораторию "суперинтеллектуального" ИИ. Сообщается, что предлагаемые бонусы за подписание контракта достигают потрясающих 100 миллионов долларов. Эти предложения, кроме годовых зарплат, которые могут составлять от семи до девяти знаков, нацелены на сотрудников OpenAI, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, подтвердил эту информацию в подкасте со своим братом Джеком Альтманом, который был опубликован во вторник. Он говорит, что Meta пыталась переманить "многих людей" из его компании. Однако, по его словам, "ни один из лучших специалистов" до сих пор не воспользовался этим предложением.

Альтман также отметил, что сотрудники OpenAI верят в более высокие шансы своей компании достичь общего интеллекта (AGI) и считают ее более перспективной.

В индустрии искусственного интеллекта, где Meta рассматривает OpenAI как своего главного конкурента, текущие усилия Meta в сфере ИИ не оправдали ожиданий. Хотя компания имеет неплохую языковую модель Llama, она не конкурирует на равных с технологией GPT. Недавно сформированная Meta команда "суперинтеллектуального" ИИ расценивается как "последняя попытка" исправить неудачи в разработке больших языковых моделей (LLM).

Переманивание талантов является распространенной тактикой в высококонкурентном бизнес-мире, хотя иногда она может быть юридически сомнительной. Обычно этот подход применяют фирмы, которые стремятся привлечь высокопоставленных руководителей или перспективных сотрудников конкурентов. Для Meta это привычный шаг, который, вероятно, является необходимым для установления монополии на потребительские большие языковые модели.

Марк Цукерберг лично вовлечен в процесс рекрутинга, намереваясь заполнить 50 вакансий. Meta уже успешно привлекла людей из исследовательской группы Google AI DeepMind, в частности главного научного сотрудника Джека Рея. Компания также недавно приобрела стартап Scale AI и интегрирует его сотрудников в свое подразделение ИИ. Однако попытки переманить ведущего исследователя OpenAI Ноама Брауна и архитектора искусственного интеллекта Google Корая Кавукчуоглу оказались безрезультатными.

Альтман выражает сомнения относительно эффективности такой "покупки" инновационной команды, утверждая, что копирование конкурента почти никогда не работает и не способствует формированию культуры обучения и инноваций. Он также не считает Meta "превосходной в инновациях".