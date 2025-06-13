Meta инвестирует 14,3 миллиардов в Scale AI

Этот шаг является частью стратегического партнерства между компаниями, в рамках которого Meta инвестирует 14,3 миллиарда долларов в стартап, получив 49% долю, но без права голоса. Об этом стало известно из внутреннего меморандума Ванга, который он обнародовал на платформе X, передает 24 Канал.

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"Возможности такого масштаба часто имеют свою цену. В этом случае ценой стал мой уход. Быть вашим CEO было самой большой честью моей жизни", – написал он.

Кто станет новым CEO Scale AI

Место Ванга на посту CEO Scale AI займет Джейсон Дродж – бывший директор по стратегии компании, который ранее работал в Benchmark и занимал руководящую должность в Uber.

Важно. Вместе с Вангом в Meta перейдет небольшая команда сотрудников Scale AI.

Стратегия в Meta

В Meta Ванг будет заниматься развитием направления суперинтеллекта, который генеральный директор компании Марк Цукерберг определил ключевым приоритетом на 2025 год.

Meta подтвердила стратегическое сотрудничество со Scale AI, отметив, что партнерство поможет усилить работу над подготовкой данных для ИИ-моделей. Отметили, что решение принято на фоне растущей конкуренции со стороны OpenAI и Alphabet, а также сдержанной реакции на последнюю модель Meta – Llama.

Несмотря на новое партнерство, Scale AI заявила, что Meta не будет иметь доступа к клиентским данным, а сотрудничество с другими заказчиками – включая Google, Microsoft и OpenAI – будет продолжаться в обычном режиме. Meta и в дальнейшем будет оставаться одним из крупнейших клиентов компании.