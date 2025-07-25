Аеропорт "Домодєдово" на межі банкрутства: борги, падіння пасажиропотоку та фінансовий колапс

Один із ключових транспортних вузлів Росії – аеропорт "Домодєдово" стрімко наближається до банкрутства.

Аеропорт "Домодєдово" тоне у боргах?

Боргове навантаження сягнуло 70 мільярдів рублів, з яких 34 мільярди – у національній валюті, а ще близько 450 мільйонів – у доларах США, повідомляють росЗМІ з посиланням на нового гендиректора летовища Андрія Іванова, інформує 24 Канал.

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Уже наступного року компанії доведеться виплатити 8 мільярдів лише у вигляді відсотків за позиками. Тож, як пишуть росіяни, у зв'язку з критичною ситуацією "Домодєдово" веде переговори з кредиторами щодо реструктуризації боргів. Частину податкової заборгованості влада тимчасово дозволила направити на зарплати працівникам.

Наскільки знизився пасажиропотік?

Головними причинами фінансового занепаду називають різке падіння пасажиропотоку, зменшення доходів і зростання збитків – при цьому витрати не скорочувались, а операційна ефективність не покращувалась.

У 2023 році аеропорт обслужив майже 20 мільйонів пасажирів. У 2024-му — лише 15,5 мільйонів. За прогнозами, у 2025 році ця цифра знизиться до 13,5 мільйонів. Це удвічі менше реальної пропускної спроможності летовища.

Паралельно падають і фінансові показники. Виторг знижується третій рік поспіль:

2023 рік — 34 мільярди рублів;

2024 рік — 31 мільярд рублів;

2025 рік (прогноз) — 30 мільярдів рублів.

А ось збитки лише зростають:

2023 рік — майже 7 мільярдів рублів;

2024 рік — 7,2 мільярди рублів;

2025 рік (очікування) — до 10 мільярдів рублів.

Окрім цього, підприємства групи мають близько 650 мільйонів рублів поточної заборгованості перед кредиторами, а також аналогічну суму боргів із виплати заробітних плат.

Що відомо про санкції, виведення капіталу і націоналізацію?

Власником основних активів "Домодєдово" була компанія "ДМЕ Холдинг". За інформацією російських ЗМІ, Генпрокуратура РФ звинуватила колишніх бенефіціарів — Дмитра Каменщика і Валерія Когана — у виведенні прибутку за кордон, оскільки обидва мають іноземне резидентство. В результаті суд ухвалив рішення про націоналізацію об'єкта.

Важливо! Проблеми аеропорту – не щось унікальне. За оцінками української розвідки, до 2027 року Росії загрожує повний колапс у сфері пасажирських авіаперевезень. Основна причина – санкції Заходу, що заблокували доступ російських компаній до сервісного обслуговування літаків Boeing та Airbus. Як наслідок, витрати на техобслуговування зросли на 38%, а близько половини літаків Airbus уже виведені з експлуатації. У компанії S7, приміром, з 39 літаків A320/321 у робочому стані залишаються лише 8.