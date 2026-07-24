Аеропорт "Львів" можуть відкрити за лічені тижні: Садовий розповів, як скоро це буде

Львівський міжнародний аеропорт готовий відновити роботу одразу після вирішення безпекових питань. Також стало відомо, як розвиватиметься аеропорт після можливого відкриття.

Коли можуть відкрити аеропорти України

Зараз усе, що необхідно для запуску аеропорту – відкриття повітряного простору в Україні, пише "РБК-Україна".

І аеропорт "Львів", і аеропорт "Бориспіль" в робочому стані. Як тільки безпекові питання будуть вирішені, я думаю, ці летовища зможуть відновити роботу. Мова йде про тижні, не про місяці, щойно будуть вирішені безпекові питання,

– розповів Андрій Садовий.

Окремо мер прокоментував ситуацію із забудовою територій поблизу летовища, назвавши її "аферою". За його словами, ще під час будівництва аеропорту в радянські часи приблизно 70 гектарів землі зарезервували для майбутнього розвитку інфраструктури.

На цих територіях дозволялося лише сільськогосподарське використання, але не житлова забудова.

Після адміністративної реформи громада Сокільників, яка межує з аеропортом, не приєдналася до Львова. Згодом сільська рада ухвалила рішення про будівництво житла на цій території. За словами Садового, йдеться про:

близько 50 тисяч квадратних метрів житла;

новий житловий масив приблизно на 8 тисяч мешканців;

забудову резервної території, необхідної для розвитку аеропорту.

Тобто це має з'явитися ще одне велике місто, без каналізації, без водопостачання, без освіти, без медицини, без нічого. Просто взяти і цю територію, яка є резервною до аеропорту, забудувати. Це, звичайно, викликало шок, тому що сьогодні в світі є проста формула: є летовище, є місто. Нема летовища, немає міста. І ми звернулися в суд. Наразі ті всі процеси є заблоковані,

– зазначив мер.

ЄС готує масштабний транспортний проєкт для Львова

Мер також повідомив, що Європейський Союз працює над великим інфраструктурним проєктом орієнтовною вартістю 10 мільярдів євро. Він передбачає:

Розвиток Львова як міжнародного транспортного вузла; Будівництво європейської залізничної колії; Інтеграцію львівського аеропорту із залізничним вокзалом; Створення сучасної транспортної інфраструктури.

За словами Садового, саме ці плани можуть опинитися під загрозою через забудову територій навколо летовища.

Міський голова зазначив, що нещодавно Міністерство транспорту Великої Британії презентувало концепцію розвитку львівського аеропорту.

Там жодного житла немає, там є інфраструктура, там є ті речі, які важливі для майбутнього. До речі, оця інфраструктура може давати сотні мільйонів податків тій самій громаді, але люди, які хочуть заробити вже і сьогодні, мають інше бачення,

– підкреслив Садовий.

Чи планують відновити авіасполучення

У міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби пояснили для 24 Каналу, що поки триває воєнний стан, то мова про відкриття повітряного простору в Україні не йде.

Відновлення польотів можливе виключно за умови гарантування повної безпеки цивільної авіації. На сьогодні ключовим фактором залишається безпекова ситуація, яка не дозволяє розглядати відкриття повітряного простору як найближчу перспективу,

– йдеться у коментарі.

Попри це, в міністерстві вже готуються до майбутнього відновлення авіасполучення, зокрема створено спеціальну робочу групу за участі представників аеропортів, авіакомпаній та профільних органів для того, щоб напрацювати практичні рішення та план щодо відновлення польотів.

Якщо ж дозволять безпекові умови для саме цих аеропортів, то протягом 3 – 5 місяців можна буде запустити цивільну авіацію, і люди зможуть користуватися вітчизняними авіакомпаніями.