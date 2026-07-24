Когда могут открыть аэропорты Украины

Сейчас все, что необходимо для запуска аэропорта, – это открытие воздушного пространства в Украине, пишет "РБК-Украина".

И аэропорт "Львов", и аэропорт "Борисполь" находятся в рабочем состоянии. Как только будут решены вопросы безопасности, я думаю, эти аэропорты смогут возобновить работу. Речь идет о неделях, а не о месяцах, только что будут решены вопросы безопасности,

– рассказал Андрей Садовый.

Отдельно мэр прокомментировал ситуацию с застройкой территорий вблизи аэропорта, назвав ее "аферой". По его словам, что еще во время строительства аэропорта в советские времена около 70 гектаров земли были зарезервированы для будущего развития инфраструктуры.

На этих территориях разрешалось только сельскохозяйственное использование, но не жилая застройка.

После административной реформы община Сокольников, граничащая с аэропортом, не присоединилась к Львову. Впоследствии сельский совет принял решение о строительстве жилья на этой территории. По словам Садового, речь идет о:

около 50 тысяч квадратных метров жилья;

новый жилой массив примерно на 8 тысяч жителей;

застройку резервной территории, необходимой для развития аэропорта.

То есть здесь должен появиться еще один большой город – без канализации, без водоснабжения, без образования, без медицины, без всего. Просто взять и застроить эту территорию, которая является резервной для аэропорта. Это, конечно, вызвало шок, потому что сегодня в мире существует простая формула: есть аэропорт – есть город. Нет аэропорта – нет города. И мы обратились в суд. На данный момент все эти процессы заблокированы,

– отметил мэр.

ЕС готовит масштабный транспортный проект для Львова

Мэр также сообщил, что Европейский Союз работает над большим инфраструктурным проектом ориентировочной стоимостью 10 миллиардов евро. Он предусматривает:

развитие Львова как международного транспортного узла; Строительство железнодорожной линии европейского стандарта; Интеграцию львовского аэропорта с железнодорожным вокзалом; создание современной транспортной инфраструктуры.

По словам Садового, именно эти планы могут оказаться под угрозой из-за застройки территорий вокруг аэропорта.

Мэр отметил, что недавно Министерство транспорта Великобритании представило концепцию развития львовского аэропорта.

Там нет жилья, там есть инфраструктура, там есть то, что важно для будущего. Кстати, эта инфраструктура может приносить сотни миллионов налогов той же общине, но люди, которые хотят заработать уже сегодня, имеют другое видение,

– подчеркнул Садовый.

Планируется ли возобновить авиасообщение

В министерстве развития общин и территорий Алексея Кулебы пояснили для 24 Канала, что пока действует военное положение, речь об открытии воздушного пространства в Украине не идет.

Возобновление полетов возможно исключительно при условии обеспечения полной безопасности гражданской авиации. На сегодняшний день ключевым фактором остается ситуация с безопасностью, которая не позволяет рассматривать открытие воздушного пространства в ближайшей перспективе,

– говорится в комментарии.

Несмотря на это, в министерстве уже готовятся к будущему возобновлению авиасообщения: в частности, создана специальная рабочая группа с участием представителей аэропортов, авиакомпаний и профильных органов для того, чтобы выработать практические решения и план по возобновлению полетов.

Если же условия безопасности позволят именно для этих аэропортов, то в течение 3–5 месяцев можно будет запустить гражданскую авиацию, и люди смогут пользоваться услугами отечественных авиакомпаний.