Напиваються та буянять: бос Ryanair просить обмежити продаж алкоголю в аеропортах

Гендиректор Ryanair попросив запровадити обмеження на вживання алкоголю в аеропортах. Він вважає. що це допоможе впоратися із проявами насильства і безладом на рейсах.

В аеропортах пропонують обмежити кількість алкоголю

Майкл О'Лірі заявив, що останнім часом на борту літаків побільшало випадків насилля. Це може бути пов'язано із вживанням пасажирами алкоголю та інших речовин.

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Він сказав, що раніше люди, які випивали просто падали та засинали, а тепер через різного роду речовини, вони лишаються активними.

Це суміш. Ви отримуєте набагато агресивнішу поведінку, якою стає дуже важко керувати. І вона спрямована не лише на екіпаж. Пасажири, які на борту літака б'ються одне з одним, тепер стають тенденцією, і вона зростає,

– сказав він.

Авіакомпанії не мажуть з легкістю визначити осіб, які сідають на борт в стані сп'яніння. Поки вони можуть стояти й рухатися їх мають пропустити.

Ми не хочемо заздрити людям, які п'ють. Але ми не дозволяємо людям сідати за кермо нетверезими й водночас продовжуємо пускати їх у літаки на висоті 33 000 футів,

– додав О'Лірі.

Гендиректор пропонує дозволити замовити не більш ніж два напої на посадковий талон, щоб боротися з проблемою.

Аеропорти, звісно, ​​проти цього й кажуть, що їхні бари не обслуговують п'яних пасажирів. Але вони обслуговують родичів п'яного пасажира,

– пояснив він.

Пропозиція обмежити продаж алкоголю в аеропортах не вплине на прибутки, вважають експерти галузі. Вони стверджують, що бари продовжуватимуть пропонувати різноманітні напої та їжу, зберігаючи потоки доходів, незважаючи на потенційні обмеження.