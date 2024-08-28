Скільки нафти експортувала Росія в Угорщину

За даними джерел, у липні Росія експортувала до Угорщини 436 000 тонн сирої нафти, а до Словаччини – близько 356 000 тонн. Це перевищує обсяги червня, коли нафтопереробні заводи MOL в цих країнах проходили щорічне обслуговування, та відповідає рівню липня 2023 року.

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Річ у тім, що "Лукойл" дійсно припинив постачання в липні, проте його обсяги взяла на себе компанія "Татнєфть". Як стало відомо, "Татнєфть" також підпадає під українські санкції, але вони менш жорсткі в порівнянні з санкціями проти "Лукойлу" та обмежуються лише блокуванням активів.

Нагадаємо! 17 липня 2024 року стало відомо, що санкції України призупинили транзит російської нафти компанії "Лукойл" до Угорщини та Словаччини. Це викликало гостру реакцію з боку цих країн. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відкинув можливість скасування санкцій проти компанії "Лукойл".