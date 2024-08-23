Яку позицію має Єврокомісія

Угорщина та Словаччина подали скаргу у Єврокомісію на дії України, відносно "Лукойла". Представники європейської організації не побачили у рішення Києва порушень.

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Валдіс Домбровскіс Віцепрезидент Єврокомісії Ми дослідили вплив санкцій України на російського постачальника енергоресурсів "Лукойл" та зібрали інформацію з усіх боків – Словаччини, Угорщини, а також України та Хорватії , щоб отримати повну та точну картину ситуації. Постачання сирої нафти через трубопровід Brotherhood триває, і наразі немає проблеми з їхньою безпекою.

Представники Єврокомісії наголосили, що вони отримали підтвердження від української влади про продовження транзиту сирої російської нафти до Угорщини та Словаччини. Цей шлях не належить "Лукойлу".

Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією та активно працюємо із зацікавленими державами-членами над альтернативними рішеннями, зокрема через Адріатичний трубопровід Janaf. У ширшому плані ми поновили наші заклики до держав-членів прискорити власні зусилля, щоб зменшити свою залежність від російського викопного палива,

– уточнює Домбровскіс.

Нагадаємо! Росія втратить частину доходів через санкції проти "Лукойла", однак, ці втрати не такі великі як очікувалось.