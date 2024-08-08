Нещодавно Україна ввела санкції проти російської нафтової компанії "Лукойл", спонсора війни. Дві європейські країни, Словаччина та Угорщина, відреагували на таке рішення негативно.

Утім, експерти оцінюють, що порівняно із втратами обох європейських країн втрати для Росії від санкцій можуть бути незначними, адже Кремль має можливість перенаправити експорт нафти через інші канали, зокрема морем. Отож Росія продовжуватиме отримувати значні доходи від експорту нафти.

24 Канал дізнавався яку частку в нафтовому секторі своєї країни має компанія "Лукойл", скільки платили європейські країни російській стороні за "чорне золото" та чому Росія досі може збільшувати свої видатки на оборону.

"Лукойл" під санкціями України

У червні 2024 року РНБО розширила санкції проти "Лукойлу". За словами Петера Сійярто, міністра закордонних справ Угорщини, транзит російської нафти через Україну від "Лукойл" через нафтопровід "Дружба" до країни зупинено.

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Відомо, що як Словаччина, так і Угорщина залежать від нафти "Лукойл". Їхні уряди навіть заявляють, що через санкції можливий дефіцит палива в країнах.

Крім того, обидві країни у відповідь погрожують припинити імпорт електроенергії до України саме у той період, коли росіяни пошкодили значну частину енергооб'єктів.

Чим відома компанія "Лукойл" Це друга за розміром нафтова компанія в Росії, а також друга після "Газпрому" по об'ємах виторгу. За інформацією із російських медіа, на частку "Лукойлу" припадає близько 2% світового видобутку нафти та близько 1% доведених запасів вуглеводнів.

Чи відчує російський бюджет "діру"

Експерт з енергетичних питань Сергій Куюн у розмові з 24 Каналом розповів, що втрати для Росії через санкції щодо "Лукойлу" будуть незначними, або ж їх взагалі не буде. І на це є декілька причин.

Сергій Куюн Директор "Консалтингова група А-95" У Росії завжди є альтернатива відправити цю нафту на інший напрямок, тобто морем. Там завжди є попит, вони завжди її продадуть. Що стосується ціни, то я впевнений, і це одна з причин, на мій погляд, отакої істерики з боку угорців і словаків, що ціна цієї нафти була занижена. Це фактично корупційні постачання, на яких трималася дружба і підтримка угорцями.

Водночас Куюн додає, що якщо фінансово ситуація із "Лукойлом" ніяк не вплине на Росію, то потужних союзників у Європі країна-агресорка таки може позбутися.

Зауважте! За словами Сергія Куюна, для угорців та словаків таке скорочення або повне припинення постачань – це фактично питання їх подальшого політичного існування. Наприклад, гроші, які зароблялися на дешевій нафті, направлялися на дотації цін на бензин тощо. Для Орбана це був один із головних козирів передвиборчої кампанії.

Експерт Геннадій Рябцев також у коментарі 24 Каналу пояснює, що Росія ніяк не відчує заборони на транзит нафти від "Лукойлу".

Геннадій Рябцев Директор спеціальних проєктів Науково-технічного центру "Психея" Все через те, що українська сторона виконує всі свої зобов'язання у рамках двостороннього контракту між Укрстранснафтою та "Роснєфтю" про транзит російської сировини в Європу.

Рябцев додає, що ті обсяги сировини підсанкційних компаній, зокрема "Лукойлу", були заміщені обсягами нафтової сировини інших компаній.

Важливо! Проблеми натомість можуть виникнути між угорською багатонаціональною нафтогазовою компанією MOL, як споживачем російської нафти, та нафтовою компанією "Лукойл", яка постачала сировину. Утім, невідомо наскільки сильно можуть постраждати обидві компанії через подробиці контрактно-комерційної таємниці. Крім того, невідомо, за якою ціною "Лукойл" продавав нафту угорцям.

Для 24 Каналу економіст Олег Пендзин зауважує, що ситуація з "Лукойлом" – це послідовна політика України, пов'язана із санкційними обмеженнями стосовно бізнесів, які активно фінансують російський бюджет.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Тут мова не йде про суттєве скорочення доходів російського бюджету, хоч скорочення, безперечно є, втім невелике. Головне ж, що є послідовна політика щодо санкційних обмежень.

Пендзин, як і решта експертів, заявляє, що після того, коли Україна ввела санкції проти "Лукойл", загальний обсяг прокачки нафти через нафтопровід "Дружба" не зменшився.

До речі! Як розповів Рябцев, Україна щодоби транзитує приблизно 30 – 35 тисяч тонн російської нафти.

Скільки "Лукойл" заробляє на нафті

За останніми відкритими даними, видобуток нафти з газовим конденсатом компанії "Лукойл", станом на 2022 рік, виріс на 7,1% порівняно з 2021 роком та склав 85 мільйонів тонн. А, як додає Геннадій Рябцев, частка компанії у нафтовому секторі Росії складає 15% від загального видобутку.

"Лукойл" не розкривав фінансову звітність протягом 2022 року. Однак виторг компанії за перші пів року 2023 року знизився на 11,6% порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 3 606,5 мільярда рублів. Тоді як чистий прибуток склав 565,4 мільярда рублів.

Якими шляхами користується компанія для заробітку:

За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), у січні цього року Угорщина стала найбільшим імпортером російського викопного палива в Євросоюзі. Тож Будапешт заплатив Москві 184 мільйони євро.

Водночас у 2023 році "Лукойл" скористався лазівками в санкційних правилах Євросоюзу за допомогою Болгарії та заробив на цьому додатково майже 1 мільярд євро, писав Politico.

Зверніть увагу! Все це відбулося через те, що Болгарія скористалася унікальним звільненням від заборони на постачання російської нафти та дозволила мільйонам барелів нафти з Росії потрапити на російський нафтопереробний завод на своїй території, які згодом були експортовані за кордон.

І все б нічого, якби російські нафтові компанії не платили податок на прибуток та податок на видобуток у державну скарбницю. Всім відомо, що нафтовий сектор Росії є одним із ключових джерел надходження до державної скарбниці. А за словами економіста Банку Естонії Пеетера Луйкмеля, приблизно третина доходів до російського бюджету саме від продажу нафти.

Оскільки вся військова діяльність безпосередньо залежить від викопного палива та від можливостей Росії його експортувати, обмеження цього каналу чи глобальне падіння цін на сировину можуть значною мірою змінити можливості фінансування війни (в Україні – 24 Канал),

– зауважив економіст на початку цього року.

Нагадуємо! Російські нафтові компанії платять податок на прибуток у розмірі 20%. Крім того, є ще податок на видобуток корисних копалин та експортні мита, на які найбільша частина виплат.

Російські витрати на війну

У лютому стало відомо, що доходи Росії від продажу нафти й газу не зменшилися, а навпаки зросли на понад 80% порівняно з минулим роком, передає Bloomberg.

За даними Міністерства фінансів Росії надходження до бюджету від податків на нафту і газ склали 945,6 мільярда рублів (десь понад 10 мільярда доларів).

На сьогодні даних від Росстату щодо продажу нафти немає. Чому? Тому що левова частка цієї нафти йде зараз тіньовим сектором, тобто через тіньовий танкерний флот. Водночас 112 мільярдів доларів цього року вони змогли виділити на продовження війни з Україною,

– каже Олег Пендзин.