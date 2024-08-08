Недавно Украина ввела санкции против российской нефтяной компании "Лукойл", спонсора войны. Две европейские страны, Словакия и Венгрия, отреагировали на такое решение негативно.

Впрочем, эксперты оценивают, что по сравнению с потерями обеих европейских стран потери для России от санкций могут быть незначительными, ведь Кремль имеет возможность перенаправить экспорт нефти через другие каналы, в частности морем. Таким образом Россия будет продолжать получать значительные доходы от экспорта нефти.

24 Канал узнавал какую долю в нефтяном секторе своей страны имеет компания "Лукойл", сколько платили европейские страны российской стороне за "черное золото" и почему Россия до сих пор может увеличивать свои расходы на оборону.

"Лукойл" под санкциями Украины

В июне 2024 года СНБО расширил санкции против "Лукойла". По словам Петера Сийярто, министра иностранных дел Венгрии, транзит российской нефти через Украину от "Лукойл" через нефтепровод "Дружба" в страну остановлен.

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Известно, что как Словакия, так и Венгрия зависят от нефти "Лукойл". Их правительства даже заявляют, что из-за санкций возможен дефицит топлива в странах.

Кроме того, обе страны в ответ угрожают прекратить импорт электроэнергии в Украину именно в тот период, когда россияне повредили значительную часть энергообъектов.

Чем известна компания "Лукойл" Это вторая по величине нефтяная компания в России, а также вторая после "Газпрома" по объемам выручки. По информации из российских медиа, на долю "Лукойла" приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

Почувствует ли российский бюджет "дыру"

Эксперт по энергетическим вопросам Сергей Куюн в разговоре с 24 Каналом рассказал, что потери для России из-за санкций в отношении "Лукойла" будут незначительными, или же их вообще не будет. И на это есть несколько причин.

Сергей Куюн Директор "Консалтинговая группа А-95" У России всегда есть альтернатива отправить эту нефть на другое направление, то есть морем. Там всегда есть спрос, они всегда ее продадут. Что касается цены, то я уверен, и это одна из причин, на мой взгляд, этакой истерики со стороны венгров и словаков, что цена этой нефти была занижена. Это фактически коррупционные поставки, на которых держалась дружба и поддержка венграми.

В то же время Куюн добавляет, что если финансово ситуация с "Лукойлом" никак не повлияет на Россию, то мощных союзников в Европе страна-агрессор все-таки может лишиться.

Заметьте! По словам Сергея Куюна, для венгров и словаков такое сокращение или полное прекращение поставок – это фактически вопрос их дальнейшего политического существования. Например, деньги, которые зарабатывались на дешевой нефти, направлялись на дотации цен на бензин и тому подобное. Для Орбана это был один из главных козырей предвыборной кампании.

Эксперт Геннадий Рябцев также в комментарии 24 Каналу объясняет, что Россия никак не почувствует запрета на транзит нефти от "Лукойла".

Геннадий Рябцев Директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея" Все потому, что украинская сторона выполняет все свои обязательства в рамках двустороннего контракта между Укрстранснафтой и "Роснефтью" о транзите российского сырья в Европу.

Рябцев добавляет, что те объемы сырья подсанкционных компаний, в частности "Лукойла", были замещены объемами нефтяного сырья других компаний.

Важно! Проблемы при этом могут возникнуть между венгерской многонациональной нефтегазовой компанией MOL, как потребителем российской нефти, и нефтяной компанией "Лукойл", которая поставляла сырье. Впрочем, неизвестно насколько сильно могут пострадать обе компании из-за подробностей контрактно-коммерческой тайны. Кроме того, неизвестно, по какой цене "Лукойл" продавал нефть венграм.

Для 24 Канала экономист Олег Пендзин отмечает, что ситуация с "Лукойлом" – это последовательная политика Украины, связанная с санкционными ограничениями в отношении бизнесов, которые активно финансируют российский бюджет.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Здесь речь не идет о существенном сокращении доходов российского бюджета, хотя сокращение, бесспорно есть, но небольшое. Главное же, что есть последовательная политика в отношении санкционных ограничений.

Пендзин, как и остальные эксперты, заявляет, что после того, когда Украина ввела санкции против "Лукойл", общий объем прокачки нефти через нефтепровод "Дружба" не уменьшился.

Кстати! Как рассказал Рябцев, Украина ежесуточно транзитирует примерно 30 – 35 тысяч тонн российской нефти.

Сколько "Лукойл" зарабатывает на нефти

По последним открытым данным, добыча нефти с газовым конденсатом компании "Лукойл", по состоянию на 2022 год, выросла на 7,1% по сравнению с 2021 годом и составила 85 миллионов тонн. А, как добавляет Геннадий Рябцев, доля компании в нефтяном секторе России составляет 15% от общей добычи.

"Лукойл" не раскрывал финансовую отчетность в течение 2022 года. Однако выручка компании за первые полгода 2023 года снизилась на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 3 606,5 миллиарда рублей. В то время как чистая прибыль составила 565,4 миллиарда рублей.

Какими путями пользуется компания для заработка:

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в январе этого года Венгрия стала крупнейшим импортером российского ископаемого топлива в Евросоюзе. Таким образом, Будапешт заплатил Москве 184 миллиона евро.

В то же время в 2023 году "Лукойл" воспользовался лазейками в санкционных правилах Евросоюза с помощью Болгарии и заработал на этом дополнительно почти 1 миллиард евро, писал Politico.

Обратите внимание! Все это произошло из-за того, что Болгария воспользовалась уникальным освобождением от запрета на поставки российской нефти и позволила миллионам баррелей нефти из России попасть на российский нефтеперерабатывающий завод на своей территории, которые впоследствии были экспортированы за границу.

И все бы ничего, если бы российские нефтяные компании не платили налог на прибыль и налог на добычу в государственную казну. Всем известно, что нефтяной сектор России является одним из ключевых источников поступления в государственную казну. А по словам экономиста Банка Эстонии Пеэтера Луйкмеля, примерно треть доходов в российский бюджет именно от продажи нефти.

Поскольку вся военная деятельность напрямую зависит от ископаемого топлива и от возможностей России его экспортировать, ограничения этого канала или глобальное падение цен на сырье могут в значительной степени изменить возможности финансирования войны (в Украине – 24 Канал),

– отметил экономист в начале этого года.

Напоминаем! Российские нефтяные компании платят налог на прибыль в размере 20%. Кроме того, есть еще налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины, на которые наибольшая часть выплат.

Российские расходы на войну

В феврале стало известно, что доходы России от продажи нефти и газа не уменьшились, а наоборот выросли более чем на 80% по сравнению с прошлым годом, передает Bloomberg.

По данным Министерства финансов России поступления в бюджет от налогов на нефть и газ составили 945,6 миллиарда рублей (где-то более 10 миллиардов долларов).

На сегодня данных от Росстата по продаже нефти нет. Почему? Потому что львиная доля этой нефти идет сейчас теневым сектором, то есть через теневой танкерный флот. В то же время 112 миллиардов долларов в этом году они смогли выделить на продолжение войны с Украиной,

– говорит Олег Пендзин.