Какую позицию занимает Еврокомиссия

Венгрия и Словакия подали жалобу в Еврокомиссию на действия Украины, в отношении "Лукойла". Представители европейской организации не увидели в решении Киева нарушений.

Читайте также На рынке паника: российские компании могут обанкротиться из-за санкций на важное сырье

Валдис Домбровскис Вице-президент Еврокомиссии Мы исследовали влияние санкций Украины на российского поставщика энергоресурсов "Лукойл" и собрали информацию со всех сторон – Словакии, Венгрии, а также Украины и Хорватии , чтобы получить полную и точную картину ситуации. Поставка сырой нефти через трубопровод Brotherhood продолжается, и пока нет проблемы с их безопасностью.

Представители Еврокомиссии отметили, что они получили подтверждение от украинской власти о продолжении транзита сырой российской нефти в Венгрию и Словакию. Этот путь не принадлежит "Лукойлу".

Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и активно работаем с заинтересованными государствами-членами над альтернативными решениями, в частности через Адриатический трубопровод Janaf. В более широком плане мы возобновили наши призывы к государствам-членам ускорить собственные усилия, чтобы уменьшить свою зависимость от российского ископаемого топлива,

– уточняет Домбровскис.

Напомним! Россия потеряет часть доходов из-за санкций против "Лукойла", однако, эти потери не так велики как ожидалось.