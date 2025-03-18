Коли з'явиться штучний інтелект рівня людини – прогноз гендиректора Google

Штучний інтелект, здатний вирішувати завдання на рівні людини (AGI), може з’явитися вже впродовж 5 – 10 років.

Гонка за створення AGI

Таку заяву зробив Деміс Гассабіс, генеральний директор DeepMind, в інтерв’ю CNBC, інформує 24 Канал. За його словами, AGI – це система, яка зможе відтворювати всі когнітивні здібності людини. Проте наразі технологія ще не досягла цієї межі.

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Ми вже бачимо вражаючі результати в деяких аспектах роботи ШІ, але є сфери, де він поки що поступається людині. Нам потрібно ще чимало досліджень, щоб досягти цієї мети,

– пояснив Гассабіс.

Коли чекати AGI

Прогноз DeepMind відсуває очікувані терміни створення AGI у порівнянні з іншими лідерами індустрії.

Так, Даріо Амодей, CEO Anthropic, вважає, що перші AGI-системи можуть з’явитися вже через 2 – 3 роки. Тоді як, Джіту Патель, директор з продуктів Cisco, допускає, що перший AGI може бути представлений ще цього року.

Свій прогноз також озвучив Ілон Маск. На його думку, AGI стане доступним до 2026 року. а ось Сем Альтман, CEO OpenAI, натякнув, що AGI може з’явитися у "досить близькому майбутньому".

Три рівні розвитку ШІ

На думку експертів, штучний інтелект розвивається в три основні етапи:

Сучасний ШІ (AI) – вже використовується у повсякденному житті.

Штучний загальний інтелект (AGI) – інтелект, рівний людському, здатний вирішувати завдання в усіх сферах.

Штучний суперінтелект (ASI) – гіпотетична стадія, коли ШІ перевершить людський інтелект у всіх аспектах.

Гассабіс зазначив, що поява штучного суперінтелекту (ASI) – лише питання часу, але ніхто не знає точно, коли це станеться.

Що таке DeepMind і чому їхній прогноз важливий DeepMind – британська компанія, заснована у 2010 році, яку у 2014 році купив Google. Вона відома своїми проривами у сфері ШІ, зокрема розробкою AlphaFold2, який вирішив 50-річну проблему передбачення структури білків. Деміс Гассабіс – один із провідних дослідників штучного інтелекту. У 2024 році він разом із колегою Девідом Бейкером отримав Нобелівську премію з хімії за досягнення у моделюванні білкових структур.

Важливо. Якщо прогнози DeepMind справдяться, світ стоїть на порозі технологічної революції, яка змінить усе: від науки до економіки та повсякденного життя.