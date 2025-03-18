Гонка за создание AGI

Такое заявление сделал Демис Гассабис, генеральный директор DeepMind, в интервью CNBC, информирует 24 Канал. По его словам, AGI – это система, которая сможет воспроизводить все когнитивные способности человека. Однако пока технология еще не достигла этого предела.

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Мы уже видим впечатляющие результаты в некоторых аспектах работы ИИ, но есть сферы, где он пока уступает человеку. Нам нужно еще немало исследований, чтобы достичь этой цели,

– объяснил Гассабис.

Когда ждать AGI

Прогноз DeepMind отодвигает ожидаемые сроки создания AGI по сравнению с другими лидерами индустрии.

Так, Дарио Амодей, CEO Anthropic, считает, что первые AGI-системы могут появиться уже через 2 – 3 года. Тогда как, Джиту Патель, директор по продуктам Cisco, допускает, что первый AGI может быть представлен еще в этом году.

Свой прогноз также озвучил Илон Маск. По его мнению, AGI станет доступным к 2026 году. а вот Сэм Альтман, CEO OpenAI, намекнул, что AGI может появиться в "достаточно близком будущем".

Три уровня развития ИИ

По мнению экспертов, искусственный интеллект развивается в три основных этапа:

Современный ИИ (AI) – уже используется в повседневной жизни.

Искусственный общий интеллект (AGI) – интеллект, равный человеческому, способен решать задачи во всех сферах.

Искусственный суперинтеллект (ASI) – гипотетическая стадия, когда ИИ превзойдет человеческий интеллект во всех аспектах.

Гассабис отметил, что появление искусственного суперинтеллекта (ASI) – лишь вопрос времени, но никто не знает точно, когда это произойдет.

Что такое DeepMind и почему их прогноз важен DeepMind – британская компания, основанная в 2010 году, которую в 2014 году купил Google. Она известна своими прорывами в сфере ИИ, в частности разработкой AlphaFold2, который решил 50-летнюю проблему предсказания структуры белков. Демис Гассабис – один из ведущих исследователей искусственного интеллекта. В 2024 году он вместе с коллегой Дэвидом Бейкером получил Нобелевскую премию по химии за достижения в моделировании белковых структур.

Важно, что. Если прогнозы DeepMind оправдаются, мир стоит на пороге технологической революции, которая изменит все: от науки до экономики и повседневной жизни.