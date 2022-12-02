"Питання не років, а місяців": Airbus обіцяє повністю відмовитись від російського титану

Airbus має намір повністю відмовитись від титану, який наразі досі закуповує у Росії. Сьогодні компанія намагається знайти альтернативних постачальників, тоді як її конкурент Boeing призупинив імпорт металу з країни-агресорки ще на початку березня цього року.

Про плани авіабудівної корпорації відмовитись від російського титану повідомив очільник оборонного та космічного підрозділу Airbus Міхаель Шольгорн на брифінгу у Мюнхені. За його словами, це питання "місяців, а не років".

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Airbus обіцяє припинити купувати титан у Росії

За звітом Airbus від 2019 року, військові гелікоптерні програми компанії NH90 і Tiger повністю покладалися саме на російський титан. До повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну авіабудівна корпорація закуповувала 65% необхідного їй титану у російської "ВСМПО-Ависма", яка є найбільшим у світі постачальником цього металу.

Ми перебуваємо у процесі розриву зв'язків із Росією стосовно титану. Це питання місяців, а не років,

– заявив Шольгорн.

Керівник одного з підрозділів Airbus додав, що наразі його компанія все ще закуповує "певний відсоток" російського титану для виробництва цивільних літаків, проте перебуває на шляху "до незалежності від нього".

До слова, авіабудівна корпорація наразі шукає альтернативних постачальників стратегічного металу. Джерела Reuters у галузі зазначають, що Airbus вже збільшила закупівлі у США та Японії, а також вивчає нових ймовірних партнерів. Проте, сертифікація нових постачальників через суворі аерокосмічні стандарти, за словами експертів, може тривати роками.

Додамо, що у квітні Airbus активно виступала проти впровадження санкцій на імпорт російського титану, заявляючи, що це завдасть непоправної шкоди глобальній аерокосмічній галузі, водночас буде буцімто майже невідчутним для економіки Росії. Зауважимо, що наразі російський титан так і залишається поза санкційним списком.