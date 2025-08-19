Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково скасувала арешт активів, пов’язаних із бізнесменом Ігорем Коломойським. Йдеться про корпоративні права трьох великих підприємств – Запорізького та Нікопольського заводів феросплавів і Покровського ГЗК.

Суд зняв арешт із активів Коломойського?

Суд переглянув ухвали від 14 та 16 липня, якими було заблоковано майно підприємств, та ухвалив рішення на користь часткового розблокування, повідомляє Transparency International Україна, передає 24 Канал.

Зокрема, апеляція скасувала арешт:

10,29% корпоративних прав АТ "Запорізький завод феросплавів" (24,45 мільйона акцій),

24,75% корпоративних прав АТ "Нікопольський завод феросплавів" (384,6 мільйона акцій),

24,28% корпоративних прав АТ "Покровський ГЗК" (178,7 мільйона акцій).

Що відомо про арешт активів?

Арешт був накладений для можливої майбутньої конфіскації у межах справи проти Коломойського. Прокурори наполягали, що частки опосередковано належать бізнесмену, і просили зберегти арешт, аби капітал залишався захищеним.

Представники підприємств натомість заявили, що Коломойський більше не є бенефіціаром заводів, а зміни у структурі власності стали відомі 15 липня. Вони також наголосили, що Покровський ГЗК взагалі не є учасником кримінального провадження.

Що цьому передувало?

У вересні 2023 року бізнесмену Ігорю Коломойському – співвласнику групи "Приват" та колишньому акціонеру "ПриватБанку" повідомили про підозру у привласненні понад 9,2 мільярда гривень разом із поплічниками.

За даними слідства, кошти виводили під виглядом програм фінансового оздоровлення банку. У межах справи суди регулярно арештовують активи, які можуть належати Коломойському. Це переважно підприємства феросплавної галузі, що мають стратегічне значення для української економіки.

Сам бізнесмен перебуває під вартою, а його адвокати намагаються оскаржувати ухвали, доводячи відсутність прямого зв'язку між ним та корпоративними правами підприємств.