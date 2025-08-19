Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично отменила арест активов, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским. Речь идет о корпоративных правах трех крупных предприятий Запорожского и Никопольского заводов ферросплавов и Покровского ГОКа.

Суд снял арест с активов Коломойского?

Суд пересмотрел постановления от 14 и 16 июля, которыми было заблокировано имущество предприятий, и принял решение в пользу частичного разблокирования, сообщает Transparency International Украина, передает 24 Канал.

В частности, апелляция отменила арест:

10,29% корпоративных прав АО "Запорожский завод ферросплавов" (24,45 миллионов акций),

24,75% корпоративных прав АО "Никопольский завод ферросплавов" (384,6 миллионов акций),

24,28% корпоративных прав АО "Покровский ГОК" (178,7 миллионов акций).

Что известно об аресте активов?

Арест был наложен для возможной будущей конфискации в рамках дела против Коломойского. Прокуроры настаивали, что доли косвенно принадлежат бизнесмену, и просили сохранить арест, чтобы капитал оставался защищенным.

Представители предприятий взамен заявили, что Коломойский больше не является бенефициаром заводов, а изменения в структуре собственности стали известны 15 июля. Они также отметили, что Покровский ГОК вообще не является участником уголовного производства.

Что этому предшествовало?

В сентябре 2023 года бизнесмену Игорю Коломойскому – совладельцу группы "Приват" и бывшему акционеру "Приватбанка" сообщили о подозрении в присвоении более 9,2 миллиардов гривен вместе с соратниками.

По данным следствия, средства выводили под видом программ финансового оздоровления банка. В рамках дела суды регулярно арестовывают активы, которые могут принадлежать Коломойскому. Это преимущественно предприятия ферросплавной отрасли, имеющие стратегическое значение для украинской экономики.

Сам бизнесмен находится под стражей, а его адвокаты пытаются обжаловать решения, доказывая отсутствие прямой связи между ним и корпоративными правами предприятий.