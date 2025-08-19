Коломойский добился частичного разблокирования своих активов в судах
- Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично отменила арест активов, связанных с Игорем Коломойским, в частности корпоративных прав на несколько крупных предприятий.
- Арест был наложен в рамках дела против Коломойского по подозрению в присвоении значительных средств, однако представители предприятий утверждают, что он больше не является бенефициаром заводов.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично отменила арест активов, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским. Речь идет о корпоративных правах трех крупных предприятий Запорожского и Никопольского заводов ферросплавов и Покровского ГОКа.
Суд снял арест с активов Коломойского?
Суд пересмотрел постановления от 14 и 16 июля, которыми было заблокировано имущество предприятий, и принял решение в пользу частичного разблокирования, сообщает Transparency International Украина, передает 24 Канал.
В частности, апелляция отменила арест:
- 10,29% корпоративных прав АО "Запорожский завод ферросплавов" (24,45 миллионов акций),
- 24,75% корпоративных прав АО "Никопольский завод ферросплавов" (384,6 миллионов акций),
- 24,28% корпоративных прав АО "Покровский ГОК" (178,7 миллионов акций).
Что известно об аресте активов?
Арест был наложен для возможной будущей конфискации в рамках дела против Коломойского. Прокуроры настаивали, что доли косвенно принадлежат бизнесмену, и просили сохранить арест, чтобы капитал оставался защищенным.
Представители предприятий взамен заявили, что Коломойский больше не является бенефициаром заводов, а изменения в структуре собственности стали известны 15 июля. Они также отметили, что Покровский ГОК вообще не является участником уголовного производства.
Что этому предшествовало?
В сентябре 2023 года бизнесмену Игорю Коломойскому – совладельцу группы "Приват" и бывшему акционеру "Приватбанка" сообщили о подозрении в присвоении более 9,2 миллиардов гривен вместе с соратниками.
По данным следствия, средства выводили под видом программ финансового оздоровления банка. В рамках дела суды регулярно арестовывают активы, которые могут принадлежать Коломойскому. Это преимущественно предприятия ферросплавной отрасли, имеющие стратегическое значение для украинской экономики.
Сам бизнесмен находится под стражей, а его адвокаты пытаются обжаловать решения, доказывая отсутствие прямой связи между ним и корпоративными правами предприятий.