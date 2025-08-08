Почему иск закрыли?

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции. Причина – истец не оплатил обязательный арбитражный сбор в размере 150 000 долларов, несмотря на неоднократные предупреждения.

Судиться компания начала еще в 2015 году, требуя около 700 миллионов долларов и обвиняя украинские госорганы в банкротстве "Аэросвит".

В чем обвиняла компания Украину?

Среди претензий – ограничение доступа к международным маршрутам, передача конкуренту (МАУ) исключительных прав, экспроприация земли в аэропорту "Борисполь", задержка с возмещением НДС и вмешательство в процедуру банкротства.

Мы доказали, что банкротство Аэросвита было следствием финансовой несостоятельности и неэффективного управления, а не вмешательства государства,

– отметили в Минюсте.

Детали арбитража?

В последнем сообщении агентство сообщило, что представители истца не смогли предоставить украинской власти все запрашиваемые документы. Кроме того, представители истца неоднократно ходатайствовали о переносе судебного процесса, ссылаясь на ограниченный доступ к Игорю Коломойскому, который сейчас находится под стражей. Однако Министерство юстиции отрицало это утверждение, заявляя, что доступ в суд был предоставлен.

Интересы Украины в процессе представляли международная юридическая фирма Latham & Watkins LLP и украинское АО "Саенко Харенко".

Справочно. Авиакомпания "АэроСвит", когда-то ведущий игрок в украинском авиационном секторе, работала с 1994 года до своего банкротства в 2013 году. Штаб-квартира авиакомпании располагалась в международном аэропорту "Борисполь", и до своего закрытия "Аэросвит" имел самую большую сеть регулярных международных маршрутов среди украинских перевозчиков. Авиакомпания предлагала широкий спектр внутренних и международных рейсов, как самостоятельно, так и на основе код-шеринговых соглашений с партнерами, обслуживая более 107 пунктов назначения по всему миру.