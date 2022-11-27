Росія націоналізувала автомобільний завод японської Nissan у Санкт-Петербурзі

Мінпромторг Росії націоналізував завод японського автовиробника Nissan у Санкт-Петербурзі. Компанія закрила угоду про передачу своїх російських активів за 1 євро, залишивши за собою право викупити бізнес за цю ж суму протягом наступних шести років.

Про завершення процесу передачі власності заводу підконтрольному Мінпромторгу країни-агресорки "НАМІ" повідомили російські ЗМІ. Бізнес 24 передає деталі.

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Росія націоналізувала завод Nissan у Санкт-Петербурзі

Про передачу російських активів Nissan одному з підрозділів Мінпромторгу країни-агресорки стало відомо ще 11 жовтня. 24 листопада ТОВ "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" російське відомство остаточно націоналізувало, закривши угоду з японським автовиробником.

Нагадаємо, що угода передбачала передачу активів за символічну суму в 1 євро, завдавши збитків Nissan у близько 687 мільйонів доларів. До неї увійшли виробничі та науково-дослідницькі потужності японського автовиробника у Санкт-Петербурзі, а також центр продажів та маркетингу у Москві.

Додамо, що Nissan припинила виробництво у Росії й імпорт своїх авто та запчастин ще у березні, на тлі повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну. Проте, своє рішення автоконцерн пояснив "логістичними ризиками".

До слова, французька Renault, яка володіє 43% частки Nissan, вийшла з Росії за схожою схемою ще у травні. Російські активи компанії перейшли у власність влади Москви. У листопаді на колишньому заводі Renault у країні-агресорці почали збирати автомобілі "Москвич".