Активи "дочок" російських банків вже встигли продати на 5 мільярдів гривень
26 квітня 2024, 09:12Читать новость на русском
Джерело:Мінекономіки
Фонд гарантування вкладів продав активи колишніх "дочок" російських банків через онлайн-аукціони. В державній торговій системі Прозорро.Продажі вдалося заробити 5 мільярдів гривень.
Активи "дочок" росбанків продали
Тож українська влада продала активи дочірніх структур російських банків АТ "МР Банк" (раніше "Сбєрбанк") та ПАТ "Промінвестбанк".
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Зокрема продали такі активи:
- житлові будинки та квартири;
- будівлі банків;
- поліклінік;
- адміністративні приміщення;
- земельні ділянки;
- офісна техніка;
- автомобілі;
- майнові права;
- права вимоги за кредитними договорами.
Успішно реалізовані активи
- елітна квартира в Конча-Заспі за 4,4 мільйона гривень (під час торгів вартість активу зросла більш ніж в півтора рази);
- будівля банку з прибудовою підсобних приміщень у Кривому Розі (фінальна вартість активу складає 25,5 мільйона гривень);
- офісна будівля у Вінниці (вартість нерухомості підняли до 55,6 мільйона гривень).