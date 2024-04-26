Активи "дочок" російських банків вже встигли продати на 5 мільярдів гривень

Фонд гарантування вкладів продав активи колишніх "дочок" російських банків через онлайн-аукціони. В державній торговій системі Прозорро.Продажі вдалося заробити 5 мільярдів гривень.

Активи "дочок" росбанків продали

Тож українська влада продала активи дочірніх структур російських банків АТ "МР Банк" (раніше "Сбєрбанк") та ПАТ "Промінвестбанк".

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Зокрема продали такі активи:

житлові будинки та квартири;

будівлі банків;

поліклінік;

адміністративні приміщення;

земельні ділянки;

офісна техніка;

автомобілі;

майнові права;

права вимоги за кредитними договорами.

Успішно реалізовані активи