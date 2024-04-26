Активи "дочок" росбанків продали
Тож українська влада продала активи дочірніх структур російських банків АТ "МР Банк" (раніше "Сбєрбанк") та ПАТ "Промінвестбанк".
Читайте також Приватбанк за квартал заробив 14 мільярдів: скільки було минулого року
Зокрема продали такі активи:
- житлові будинки та квартири;
- будівлі банків;
- поліклінік;
- адміністративні приміщення;
- земельні ділянки;
- офісна техніка;
- автомобілі;
- майнові права;
- права вимоги за кредитними договорами.
Успішно реалізовані активи
- елітна квартира в Конча-Заспі за 4,4 мільйона гривень (під час торгів вартість активу зросла більш ніж в півтора рази);
- будівля банку з прибудовою підсобних приміщень у Кривому Розі (фінальна вартість активу складає 25,5 мільйона гривень);
- офісна будівля у Вінниці (вартість нерухомості підняли до 55,6 мільйона гривень).