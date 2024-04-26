Активи "дочок" росбанків продали

Тож українська влада продала активи дочірніх структур російських банків АТ "МР Банк" (раніше "Сбєрбанк") та ПАТ "Промінвестбанк".

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Зокрема продали такі активи:

  • житлові будинки та квартири;
  • будівлі банків;
  • поліклінік;
  • адміністративні приміщення;
  • земельні ділянки;
  • офісна техніка;
  • автомобілі;
  • майнові права;
  • права вимоги за кредитними договорами.

Успішно реалізовані активи

  • елітна квартира в Конча-Заспі за 4,4 мільйона гривень (під час торгів вартість активу зросла більш ніж в півтора рази);
  • будівля банку з прибудовою підсобних приміщень у Кривому Розі (фінальна вартість активу складає 25,5 мільйона гривень);
  • офісна будівля у Вінниці (вартість нерухомості підняли до 55,6 мільйона гривень).