Активи "дочок" росбанків продали

Тож українська влада продала активи дочірніх структур російських банків АТ "МР Банк" (раніше "Сбєрбанк") та ПАТ "Промінвестбанк".

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Зокрема продали такі активи:

житлові будинки та квартири;

будівлі банків;

поліклінік;

адміністративні приміщення;

земельні ділянки;

офісна техніка;

автомобілі;

майнові права;

права вимоги за кредитними договорами.

Успішно реалізовані активи