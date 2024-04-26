Прибутки Приватбанку
Згідно зі звітом Приватбанку, у 1 кварталі 2024 року чистий прибуток установи склав 13,86 мільярда гривень. Це хороший показник, однак зменшився на 14% з аналогічним показником минулого року.
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Позитивний вплив на результати 1 кварталу 2024 року має часткове розформування резервів за кредитами як результат високої якості кредитного портфеля,
– повідомили у банку.
Втім, додаткових резервів потребувало реінвестування банком коштів від погашень по ОВДП в облігації з більш тривалим терміном. Також негативну переоцінку валютної позиції банку спровокувала девальвація гривні. Загалом йдеться про суму в 1,4 мільярда гривень.
Що стосується кредитного портфеля, то з початку року він збільшився на 2%. Якщо врахувати, що це відбулося на тлі сезонних погашень від аграріїв, то динаміку можна оцінити як позитивну.
Нагадаємо, в Україні будуть нові правила торгівлі сигаретами, алкоголем та пальним.