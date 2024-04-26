Прибыли Приватбанка
Согласно отчету Приватбанка, в 1 квартале 2024 года чистая прибыль учреждения составила 13,86 миллиарда гривен. Это хороший показатель, однако уменьшился на 14% с аналогичным показателем прошлого года.
Читайте также Экологический бизнес, который могут открыть даже новички
Положительное влияние на результаты 1 квартала 2024 года имеет частичное расформирование резервов по кредитам как результат высокого качества кредитного портфеля,
– сообщили в банке.
Впрочем, дополнительных резервов требовало реинвестирования банком средств от погашений по ОВГЗ в облигации с более длительным сроком. Также негативную переоценку валютной позиции банка спровоцировала девальвация гривны. В общем речь идет о сумме в 1,4 миллиарда гривен.
Что касается кредитного портфеля, то с начала года он увеличился на 2%. Если учесть, что это произошло на фоне сезонных погашений от аграриев, то динамику можно оценить как положительную.
Напомним, в Украине будут новые правила торговли сигаретами, алкоголем и горючим.