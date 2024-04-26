Активы "дочек" росбанков продали
Поэтому украинская власть продала активы дочерних структур российских банков АО "МР Банк" (ранее "Сбербанк") и ПАО "Проминвестбанк".
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В частности продали такие активы:
- жилые дома и квартиры;
- здания банков;
- поликлиник;
- административные помещения;
- земельные участки;
- офисная техника;
- автомобили;
- имущественные права;
- права требования по кредитным договорам.
Успешно реализованные активы
- элитная квартира в Конча-Заспе за 4,4 миллиона гривен (во время торгов стоимость актива выросла более чем в полтора раза);
- здание банка с пристройкой подсобных помещений в Кривом Роге (финальная стоимость актива составляет 25,5 миллиона гривен);
- офисное здание в Виннице (стоимость недвижимости подняли до 55,6 миллиона гривен).