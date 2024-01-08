Акції Boeing обвалилися: гігант через інцидент з літаком може втратити мільярди

З одним із літаків компанії Boeing трапився інцидент просто під час польоту. Це стало великим ударом для авіаційного гіганта.

Інцидент з літаком обвалює акції Boeing

Акції компанії Boeing на попередніх торгах впали на 8,7%. Такий стрімкий спад спричинений забороною Федерального управління цивільної авіації США на польоти літаків 737 MAX 9.

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Якщо ринок відкриється з такою самою ціною акцій, то збитки компанії можуть скласти 12,5 мільярдів доларів. Що стосується Alaska Air Group, яка скасувала більш як 200 рейсів на вимогу FAA, то з її акціями не все так критично, падіння склало лише 4,2%.

Який інцидент з Boeing наполохав ринок

5 січня борт Boeing 737-9 компанії Alaska Airlines, який прямував рейсом 1282 з Портленда до Онтаріо, втратив частину фюзеляжу просто у польоті. Екіпаж здійснив екстрену посадку.

Літак перебував у повітрі 20 хвилин, на його борту була понад 170 пасажирів та 6 членів екіпажу. Сертифікат на придатність для польотів борт отримав 25 жовтня 2023 року.